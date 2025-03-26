Актер Калимуллин: сериал Аутсорс переносит зрителя в 90-е годы

Газета.Ru

Актер Эльдар Калимулин, сыгравший одного из тюремщиков в сериале «Аутсорс», в большом интервью проекту «Сноб» поделился впечатлениями о картине. По его мнению, фильм настолько пропитан атмосферой 90-х, что, по ощущениям, «смотришь не сериал, а чьи-то семейные записи с VHS».

Актер Эльдар Калимулин поделился впечатлениями от «Аутсорса»
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«В первый съемочный день Леня (Леонид Тележинский, сыграл тюремного врача Петра Кулакова. — «Газета.Ru») надел свою дубленку и говорит: "У меня так батя ходил". Я перед съемками пошел в самую дешевую парикмахерскую, где мне выбрили яйцо на голове и оставили только челку. Сижу перед зеркалом и думаю: "Это так плохо, что даже очень хорошо"», — рассказал артист.

Он добавил, что в сериале множество деталей, в том числе в диалогах, которые помогают зрителям заново «прожить» эпоху 90-х или познакомиться с ней.

Сериал «Аутсорс» выпустил онлайн-кинотеатр Okko в середине февраля. По сюжету, герой Ивана Янковского вместе с коллегами организует тюремный бизнес: на дворе 1996 год, мораторий на смертную казнь еще не введен, а значит, дорогостоящее право на исполнение приговоров можно передавать тем, кто в этом заинтересован, — близким жертв. Создательницей сериала выступила Анна Козлова («Медиатор», «Самка богомола»), а режиссером — Душан Глигоров («Трасса», «Хрустальный»). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказал, почему уже сейчас готов назвать «Аутсорс» лучшим шоу 2025 года.

Актеры
Душан Глигоров
Леонид Тележинский
Эльдар Калимулин
Анна Козлова
Павел Воронков
Иван Янковский