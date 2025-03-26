«Я совершенно не московский человек». Жизнь и творчество Петра Рыкова

Исторические детективы нашего земляка писателя Николая Свечина, повествующие о приключениях сыщика Алексея Лыкова, полюбили миллионы читателей по всей России. Много лет они мечтали увидеть любимого героя на экране, и вот их мечта сбылась! Сериал, в основу которого легли рассказы «Хроники сыска», погружает зрителей в бурную атмосферу Нижнего Новгорода в преддверии большой ярмарки 1895 года. Спокойствие горожан нарушает громкое убийство. За его расследование и берётся сыщик, которого сыграл Пётр Рыков. Актёр приехал на премьеру сериала в Нижний Новгород.

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Лыков – это Рыков!

Пётр, что привело вас в этот сериал?

– До «Злых людей» я уже работал с режиссёром Кимом Дружининым – снимался у него в картинах «Десять дней до весны», «Матрёшка», «Литвяк». Он собрал отличную команду! Сложно отказать себе в удовольствии поработать вместе с прекрасным артистом и замечательным человеком Александром Лыковым – он играет начальника моего героя. С Викторией Бычковой, которая исполняет роль сестры моего героя, и Николаем Клямчуком мы снимались вместе в «Десяти днях до весны», так что я с радостью согласился встретиться с ними вновь на площадке!

Многие читатели представляют Лыкова гигантской горой мышц, этаким медведем, который одним движением побеждает противников. А ваш – элегантный красавец, который, тем не менее, в первых же кадрах поднимает баню и обрушивает её на нарушителя. Как возник этот образ?

– На самом деле Лыков вовсе не огромный. В какой-то момент мы поняли, что ему не надо быть большим, вокруг него и так немало гигантов. Если силой обладает человек большой, то в кино это смахивает на американский комикс. Лыков занимается гиревым спортом, да и мне пришлось им заняться. Но гиревики необязательно большие. Он – обычный человек, но наделённый большой физической силой и какими-то скрытыми терзаниями внутри.

Он постоянно борется с внутренней яростью и даёт ей выход в рукопашных битвах. А так он – обычный служивый, у которого очень острое чувство долга. Нижегородская сыскная полиция вообще состояла из людей достаточно жёстких и крепких. Мой герой – сильный, спокойный, наблюдательный и немногословный человек. Мне и люди такие импонируют, и персонажи.

А что касается дедуктивного метода?

– Лыков – это не Эркюль Пуаро или Шерлок Холмс. Тут нет ничего дедуктивного. Работает нижегородский сыск! Это обычная работа, которую ведёт следствие. Мне вообще Лыков больше напоминает командира летучего отряда. Были такие отчаянные люди, которые чуть не в одиночку ходили брать опасных преступников. А мегамозг в этой истории – Благово, которого играет Александр Лыков. А мой герой у него только учится, совершенствуется, что мы и показали на протяжении восьми серий.

Есть ли в них влюблённый Лыков?

– Влюблённый? Вот за что мне на самом деле очень нравится эта история, так это за то, что она – одна из немногих, где мелодраматические линии прошли, по крайней мере у главного героя, без единого поцелуя. Поверьте, я на мелодрамах съел собаку, и очень приятно прочувствовать, где между людьми сохраняется некая дистанция, перспектива развития их отношений.

У нас в кино обычно все очень быстро и безответственно утыкаются в слова «люблю» и начинают целоваться у всех на виду, а потом не знают, что с этим делать. Поэтому мне и понравились наши «Злые люди», что между двумя главными героями происходит история. Здесь интересно не торопиться. Так же, как и в жизни: куда спешить? Лучше насладиться каждым этапом отношений.

«Порфирий Петрович Достоевского – праотец всех наших следователей, он запал мне в душу раз и навсегда», – Пётр Рыков.

Я не турист

Наверное, в то время всё так и было. Чем вас вдохновляет XIX век, так детально показанный на экране?

– Я с детства читал нашу классику, которая во многом про XIX век: Достоевский, Толстой, Пушкин, Гоголь… Все они дают представление о том времени. У Свечина это всё-таки стилизация, рождённая изначально образами и книгами классиков. Конечно, мне интересно было представить Нижний Новгород того времени. Я сам родился в таком провинциальном городе, только в Великом Новгороде, а вырос в Смоленские. Я, к примеру, совершенно не московский человек. Собираюсь в Петербурге жить и обосноваться. А Нижний и в XIX веке, и сегодня мне нравится.

Работать тут – это одно, а в качестве туриста вы себя здесь как чувствуете?

– Я, знаете, как турист везде себя чувствую не очень. Мне нравится просто ходить по городу. Когда я работал моделью, для меня это был способ знакомства с миром, потому что ты приезжаешь куда-то, у тебя есть что делать, есть с кем общаться, есть где жить.

А так вот, когда у тебя есть время и ты можешь просто «подышать городом», пробыть тут месяц, например, в экспедиции, конечно, было бы больше впечатлений, и они были бы другими.

Но на этот раз вы в Нижнем не в экспедиции, а как зритель.

– До приезда сюда я видел только одну серию из восьми, и мне очень интересно, что же получилось в итоге. Кода создаёшь фильм, у тебя чуть-чуть замыленный глаз. А в зале видишь всё заново.

Вы любите себя на экране?

– Есть несколько ролей, которые мне нравятся. Но любимой нет. Это скорее к театру – там бывают любимые, которые играешь и каждый раз открываешь в них что-то новое. Именно поэтому в театре в роль вкладываешь гораздо больше труда. А тут мы делаем один раз, и всё. Но в итоге съёмки я люблю больше.

С каждым разом я всё больше это для себя понимаю. А «Злые люди» был одним из самых запоминающихся проектов. Хотя удовольствие, полученное от работы, далеко не всегда равно дальнейшему успеху фильма. От каждого остаются приятные воспоминания и чувства, но хочется, чтобы всё самое интересное было впереди.

За себя не стыдно

Что же впереди? Чего ждать вашим поклонникам после Лыкова?

– В апреле будет премьера фильма «Кракен» Николая Лебедева, в конце года должна выйти историческая военная драма «Литвяк», один из режиссёров которой тоже Ким Дружинин. Сейчас завершается работа над сериалом «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского, правда, роль у меня там совсем небольшая. Если честно, я за выходом фильмов со своим участием особо не слежу. Хотя когда картина выходит, мне интересно превратиться в зрителя и получить удовольствие от того, что вижу. Но у меня нет никакого там: «О, вот на экране – это я!». Мне хватает того, что мне за себя не стыдно.

Редко кто в актёрской среде сегодня так скромен…

– Наверное, дело в том, что я актёрской профессии учиться стал очень поздно, в 28 лет. Если бы поступил в 17, может быть, вырос бы другим – не знаю. Поэтому я воспитан, как обычный зритель. Часто актёров нахождение в центре внимания подпитывает, а меня – нет. Я совершенно нормальный человек!

Конечно, каждый из нас хочет состояться в своём деле, сыщик ли это, следователь, библиотекарь, работник завода, инженер, дирижёр, архитектор, журналист… Каждый хочет быть успешным, и я не без этого. Но я не живу жизнью знаменитости, не люблю быть в центре внимания. Езжу в метро, хожу в обычные магазины, делаю своё дело и получаю от работы удовольствие. Вот и всё!