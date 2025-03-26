Алкоголизм, измена мужу и роман с Нагиевым: как живет Лариса Гузеева

Имя Ларисы Гузеевой у всех на слуху — и у старшего поколения, помнящего ее по «Жестокому романсу», и у молодежи, выросшей на шоу «Давай поженимся!». Ее знают как прямолинейную, резкую и непредсказуемую телеведущую, но начиналось все совсем иначе: с провинциальной девочки из Оренбургской области, мечтающей о театре и большом кино.

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Карьеру актрисы ей предрекали еще в институте, и уже первая главная роль принесла Гузеевой всесоюзную славу — ведь сыграть Ларису Огудалову у Эльдара Рязанова было шансом, который выпадает один раз в жизни. Но почему, несмотря на успех в кино, Лариса почти исчезла с экранов в 90-е? Что подтолкнуло ее к телевидению — и как она превратилась в одну из самых ярких и противоречивых ведущих на российском ТВ?

Ее откровенные высказывания, острые комментарии, непростой характер и неоднозначные отношения с прессой — все это сделало Гузееву настоящим культурным феноменом. Ее биография — это не только список фильмов и проектов, но и хроника непростой личной жизни, сложных браков, материнства, жесткой самоиронии и даже скандалов в соцсетях.

Как Гузеева справлялась с личными потерями, почему ни разу не смотрела прославивший ее «Жестокий романс» и что связывало ее с Дмитрием Нагиевым, читайте в материале сайта «Страсти».

Детство и юность Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области. Ее мать Альбина Андреевна была учительницей в сельской школе, а отца девочка никогда не видела. У нее был отчим Виктор Макурин. Актриса вспоминала, что росла в строгости. Из-за этого у нее с детства был бунтарский характер.

«До десятого класса мой отчим выставлял меня из комнаты, когда по телевизору показывали фильмы с поцелуями. Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести. Поэтому школу я ненавидела и, как могла, сопротивлялась догмам. Я стала носить очень короткие юбки, краситься, курить, ругаться матом, за что мою маму в учительской "линчевали у позорного столба"», — делилась она в интервью Kp.ru.

Во втором браке у матери Гузеевой появились двое детей — Виталий и Олег, последний умер еще ребенком. О смерти трехлетнего брата актриса вспоминает до сих пор. Это был один из самых страшных моментов в ее жизни.

Мальчик схватил шланг из работающей стиральной машины и вдохнул в себя воду, которая попала в легкие. Лариса не могла простить себе, что не уследила. Она вспоминает, что, пока его гробик стоял в квартире, везде были срезанные цветы, и из-за этого она ненавидит цветочные букеты.

Гузеева всегда хотела быть актрисой, поэтому после окончания школы отправилась из родного города в Ленинград. Она мечтала поступать и в Москве, но оставила в блинной 25 рублей для поездки и осталась без денег. Тогда она выбрала Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Девушка была настроена серьезно, и чтобы обойти других абитуриенток перед вступительными экзаменами побрилась наголо. Это сработало, ее заметил театральный режиссер Владимир Петров и взял к себе на курс.

Через много лет Лариса признавалась, что не слишком серьезно относилась к учебе.

«Очень жалею о том, что я много пропускала занятий в институте. Все время врала, что у меня то один умер, дядя, тетя, бабушка. Я всех перехоронила, даже папу, прости, господи, меня, чтобы как-то оправдать. Мне, конечно, было стыдно, потому что училась я плохо. Я не была хорошей ученицей», — говорила она.

Зато она развлекалась в обществе богемы, пила алкогольные напитки, много курила и ярко одевалась. Лариса была частой посетительницей кафе «Сайгон» на Невском проспекте, где познакомилась со многими людьми, которые в будущем станут невероятно популярными. Среди них был певец Виктор Цой и музыкант Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ). В эти же годы состоялось ее знакомство с Дмитрием Нагиевым – он учился в том же институте.

«Витя Цой за мной пытался ухлестывать. Но он меня не интересовал. Я была жутко высокомерной. Я на Цоя так смотрела: с узкими глазами некрасивый парень. Волосы грязные. Три волосинки дурацкие, с хвостиком ходит», – рассказывала она в интервью.

Несмотря на веселье и свободу действий артистка называет этот период в жизни тяжелым. Она жалеет о том, что много пила, тратила здоровье и «дарила себя каким-то недостойным».

«Если бы мне сказали: "Хочешь, чтобы тебе снова 24?" — я бы лучше пару годков отсидела в тюрьме», — заявляла Гузеева.

Карьера Ларисы Гузеевой в кино

После окончания института девушка должна была попасть в Оренбургский областной драматический театр, но выбрала кино. К 1984 году она снялась в эпизоде телефильма «Место встречи изменить нельзя». А потом она сыграла роль, после которой проснулась знаменитой – она стала Ларисой Огудаловой в фильме режиссера Эльдара Рязанова «Жестокий романс». На ее место претендовали 500 девушек, но выбор пал именно на Гузееву.

Ходили слухи, что к этому был причастен ее тогда еще возлюбленный Сергей Шакуров. Его самого звали на роль Паратова, но в последний момент мужчина выбрал другой проект. Лариса же до сих пор благодарит режиссера Эльдара Рязанова.

«Я все время говорю: "Мама дала мне имя, а Рязанов — фамилию". Я благословляю небо, благословляю Рязанова, что он меня взял на эту роль, что я ее сыграла», — рассказывала Лариса в интервью Пятому каналу.

Звезда признавалась, что сама ни разу не посмотрела картину от начала до конца. Она сразу выключала телевизор, как только видела знакомые кадры.

«Всегда дрожащей рукой выключаю. Всегда злилась на маму, когда она прямо "всасывалась" в телеэкран, когда показывали этот фильм. Я хлопала дверью и уходила. Не смотрю свои программы, свои фильмы. Думаю: "Ой, кошмар, ой, ужас, это не я". Не люблю. Даже если два канала показывают одновременно фильмы с моим участием — переключу на что-нибудь дурацкое, лишь бы не смотреть», — делилась звезда.

По ее словам, она помнит все, что было связано со съемками, поэтому и радости особой нет.

Гузеева также снялась в фильмах: «Соперницы», «Встретимся в метро», «Жизнь Клима Самгина», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается», «Секретный фарватер» и других. Всего 50 работ, но ни одна из них не смогла повторить успех «Жестокого романса».

Через некоторое время Лариса уехала в Москву. Она рассказывала журналистам, что в Санкт-Петербурге почти ничего не снимали, поэтому ради заработка она отправилась в столицу. В 1994-м Ларисе Гузеевой присвоили звание заслуженной артистки России.

Кроме кино, в ее жизни был и театр. Она появилась в нескольких спектаклях-антрепризах. Это было до того момента, пока ее не заинтересовало телевидение.

Кинокритик Шпагин о том, почему у Гузеевой больше нет ярких ролей в кино

Кинокритик, киновед и журналист Александр Шпагин в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о карьере Ларисы Гузеевой в кино. Он поделился мнением о том, почему она сейчас известна, скорее, как телеведущая, а не актриса. И связано ли это с заработком.

«Конечно, на ТВ больше платят. Ей показалось, что она там не только подзаработает, но и найдет себя. Потому что ее все время тянули в лирические героини, начиная с "Жестокого романса". А в первую очередь она характерная актриса», – поделился он.

Шпагин считает, что место ведущей передачи «Давай поженимся!» подходит Гузеевой. Он отметил, что у женщины есть «жесткость и хабалистость».

«Но произошла странная вещь, потому что она с этим образом переборщила. Отчасти она превратилась в Стаса Садальского, которого тоже всю жизнь никто не снимает. Вот он не понимает, почему, как же так. Говорит: "Да я же белый и пушистый", но никто не верит. А у аудитории произошел когнитивный диссонанс. Ведь большинство воспринимает Гузееву как лирическую актрису, а в передаче "Давай поженимся!" появился образ такой базарной торговки. Причем очень еврейский образ получился – такая тетя Сара с привоза. Это всех удивило», – высказался критик.

В 2023 году на экраны вышел фильм «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях. Кинокритик высказался об этой работе.

«Плохой фильм, такая обычная форматная комедия. Я бы даже сказал устаревшая, что-то с 2010 годов. У нас сейчас лучше снимают комедии. Гузеева там выступала, была медийным персонажем, а не актрисой. Они с Гариком были в ролях телевизионных звезд, которые не играют, а выступают в шоу», – поделился Шпагин.

Киновед считает, что Ларису Гузееву вряд ли в будущем ждут серьезные роли.

«Она этой программой дискредитировала свой драматический, лирический образ, с которым пришла. Гузеева потеряла свою легендарность. Сейчас она совершенно не ассоциируется с теми ролями, будто два разных человека. Где "Давай поженимся!" и где "Жестокий романс". Две большие разницы» – добавил кинокритик.

Александр Шпагин подытожил, что в кино может произойти всякое и привел в пример актеров, которые потрясающе сыграли неожиданные роли и были номинированы на премии. Одной из таких звезд он назвал Наталью Фатееву.

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Карьера Ларисы Гузеевой на телевидении

В 2000-х Лариса Гузеева стала появляться на телеэкранах в качестве ведущей. Она четыре года работала в программе «Я — мама» на ТВЦ. А в 2008 году ей поступило предложение стать ведущей шоу Первого канала «Давай поженимся!». В интервью звезда рассказывала, что ее два месяца уговаривали участвовать в проекте.

«Я еще думала, пойти или не пойти. Думаю, зачем, какие-то "женилки"», – делилась звезда.

Знаменитость согласилась и не пожалела. Она ведет передачу уже на протяжении 15 лет и стала звездой шоу, а ее цитаты разлетелись по соцсетям в качестве шуток и мемов.

Позднее Гузеева вместе со своим мужем вела кулинарную передачу «ТилиТелеТесто», появилась в пятом сезоне шоу «Голос. 60+», была ведущей подкаста «Письма». Она была членом жюри в телешоу «Минута славы» и даже участвовала в КВН.

В 2001 году артистку наградили орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. А в 2009 году она стала лучшей ведущей и получила премию ТЭФИ за «Давай поженимся!».

Критик и телеведущий Сергей Соседов о многолетней карьере Гузеевой на ТВ

Российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» поделился мнением о карьере Ларисы Гузеевой.

«Актриса Лариса Гузеева – общего лица, средней руки и по большому счету серьезной творческой единицы из себя не представляет. И никогда не представляла. Таких сотни тысяч, если не миллионы», – считает критик.

Соседов признался, что удивлен решением Эльдара Рязанова взять Гузееву на главную роль в фильм «Жестокий романс». Он обратил внимание на то, что артистка там говорит не своим голосом: ее тонко и глубоко дублирует актриса Анна Каменкова. По мнению Сергея, она гораздо более талантливая, чем Лариса.

«Ничем больше, кроме "Жестокого романса", Гузеева не прославилась. Все остальное, что она делала, было более чем посредственно», – подчеркнул Сергей.

Он порассуждал о том, почему Гузеева так много лет ведет программу «Давай поженимся!» на Первом канале, «не имея никаких дарований». Соседов считает, что у телеведущей просто есть «серьезные покровители».

«Поэтому, вероятно, ей и позволены любые эмоциональные проявления, дерзкие, а порой и хамские высказывания, неуважение к героям программы, и не только. У меня вызывает искреннее недоумение долгое присутствие на ТВ этой бесталанной, но безумно самоуверенной, своенравной и высокомерной женщины», – добавил Сергей.

Критик отметил, что не верит в высокие рейтинги передачи и считает, что вместо «Давай поженимся!» могла быть любая другая программа, которую люди включали бы, даже просто фоном под домашние дела.

Личная жизнь Ларисы Гузеевой

Телеведущая никогда не скрывала подробности личной жизни и признавалась, что партнеров у нее было много.

Официальных браков у женщины было три. Первым супругом звезды стал ассистент режиссера Илья Древнов, который работал на съемочной площадке фильма «Соперницы» в 1984 году. Они были вместе восемь лет. Женщина делилась, что у экс-мужа была наркотическая зависимость, которая его погубила. Лариса пыталась бороться с пристрастием мужа, но у нее ничего не вышло. Более того, она сама начала злоупотреблять алкоголем.

«Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен. Он стучал гантелью по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелью. Хорошо, не убил», – говорила Гузеева.

Женщина поняла, что любой удар может оказаться для нее последним. В 1991 году они развелись, и она обещала себе бросить пить.

В этом же году на съемках фильма «Избранник» Гузеева встретила другого мужчину – филолога, сценариста и редактора Каху Талардаву. Она вышла за него замуж и родила сына Георгия, но через семь лет второй брак тоже разрушился. Мужчина был недоволен тем, что актриса продолжала выпивать.

Следующим мужем актрисы стал ресторатор Игорь Бухаров. С ним она была знакома с 18 лет, но тогда молодой человек стеснялся подойти к эффектной девушке. Он говорил, что вокруг нее крутились возрастные ухажеры, а остальные просто «пускали слюни».

Жизнь свела их еще раз через много лет. Тогда Лариса осталась одна, с ребенком на руках и без помощи. Она пошла в ресторан с подругой Верой Глаголевой, совладельцем заведения оказался Бухаров. Он все еще испытывал симпатию к женщине и стал ей помогать. Именно он взял на себя лечение шестилетнего сына Ларисы, который получил серьезные ожоги. На мальчика в самолете случайно пролили кипяток. Женщине пришел на помощь не ее любовник-банкир, а друг Игорь.

«Я просто обязана была отблагодарить его. А чем? Только собой, телом своим распрекрасным. Думала: "Не убудет же от меня, в самом деле"», – вспоминала Лариса.

Актриса поняла, что Бухаров – тот самый надежный мужчина, который ей нужен. Избранник сделал ей предложение руки и сердца. В этот момент она узнала страшную новость – умер ее первый экс-супруг Илья.

«Когда выходила замуж за Игоря, у меня была большая проблема. Я все время оплакивала мужа, который умер от передоза. Я винила себя, что я его не спасла. Я сходила с ума. Я ходила в церкви, все время плакала. Мне даже священник сказала, что я много на себя беру», — делилась звезда.

Артистка рассказывала, что в тот период ее спас Игорь. Он поддерживал Ларису и ухаживал за ней. Звезда называет супруга мужчиной «один на миллион». В 2000 году она родила от мужа дочь Ольгу.

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Сваха раскрыла секрет крепкого брака Гузеевой с Бухаровым

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, как Лариса Гузеева нашла счастье со своим третьим супругом Игорем Бухаровым. Она назвала телеведущую «настоящей зажигалкой».

«Эта чертовщинка живет в Ларисе и по сей день, особенно ярко проявляясь в шоу "Давай поженимся!", где Гузеева в роли телесвахи "жжет" на полную катушку, использую свою актерскую харизму, колкий юмор и богатый жизненный опыт», – поделилась сваха.

Анна обратила внимание на мужа звезды, который всегда был с ней рядом в трудную минуту.

«Именно Игорь помог Ларисе в трудной жизненной ситуации, которая позволила посмотреть на него не только, как на верного друга, но и как на мужчину, который ради любимой женщины способен на серьезные поступки и готов стать надежной опорой не только для самой Ларисы, но и для всей ее семьи: сына от предыдущего брака и мамы, которую она очень любила. Можно сказать, что Гузеева нагулялась, остепенилась и оценила достоинства своего ответственного и фундаментального мужа», – считает сваха.

Осипова пояснила, что Игорь и Лариса очень подходят друг другу: оба по знаку зодиака Близнецы, легкие и воздушные, Игорь более спокойный, эмпатичный, понимающий, Лариса – яркая, эмоциональная, многогранная. Они не только супружеская пара, но и хорошие друзья, что для счастливого союза имеет первостепенное значение.

«Рядом с Игорем Лариса может быть сама собой, и возвращаясь домой из мира шоу-бизнеса снимать свой экранный образ, оставляя его в прихожей на вешалке, как пальто. Игорь принимает ее такой, какая она есть. А такие союзы навсегда», – добавила Анна.

Роман Ларисы Гузеевой с Дмитрием Нагиевым

Телеведущая публично призналась, что в молодости у нее был роман с Дмитрием Нагиевым. Любовная связь между звездами произошла во времена их учебы в театральном институте.

«Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Тогда я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным. На память о той связи осталась Соковыжималка. С его легкой руки это прозвище я носила еще очень долго. Помнишь, ты эту фразу мне часто говорил? Вот, нашла повод и тебе сказать. Люблю тебя, мой мальчик, безмерно», – заявила в эфире юмористического шоу Гузеева.

На передаче присутствовал сам Нагиев, который назвал Ларису «роковой женщиной» и своим самым ярким воспоминанием того периода жизни.

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Смерть матери стала ударом для Ларисы Гузеевой

В 2018 году в возрасте 86 лет умерла мать телеведущей – Альбина Гузеева. Лариса признавалась, что впала в депрессию и долгое время не могла прийти в себя. Мама для женщины была лучшим другом.

Звезде пришлось обратиться за помощью к специалистам, так как она не знала, как жить дальше и могла пойти на отчаянные действия.

«Слезы душат. Душа болит», — писала телеведущая.

Спустя время и благодаря помощи трех специалистов, Гузеева смогла вернуться к привычной жизни и продолжила заниматься творчеством.

Лариса Гузеева открыто призналась в измене мужу

Ведущая «Давай поженимся!» всегда была откровенна с публикой и вспомнила момент из семейной жизни с Игорем Бухаровым. Она призналась мужу, что изменила ему.

«Первый раз в жизни он поднял на меня руку. Ну а как еще мужчина мог отреагировать на такое заявление?» – делилась артистка.

Артистка не раскрыла подробностей той истории. Но отметила, что сама является очень ревнивым человеком. Она проверяла его телефон, донимала вопросами, но только через много лет поняла, что контролировать вторую половину – не лучшая идея. Сейчас, как признается Лариса, у них в отношениях царит идиллия.

Пластический хирург рассказала, натуральная ли у Ларисы Гузеевой красота

Поклонники восхищаются не только талантом Ларисы Гузеевой, но и ее красотой. Многих интересует, как 65-летней звезде удается так хорошо выглядеть. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова оценила внешность актрисы и предположила в беседе с сайтом «Страсти», скрывает ли она хирургические вмешательства.

«Лариса Гузеева от природы – очень красивая женщина. Неслучайно ведь в юности она входила почти во все топы и списки самых-самых привлекательных актрис России. Хотя на протяжении многих лет, что мы ее видим, у нее случаются резкие перепады, когда она выглядит очень хорошо и гораздо моложе своих лет, и когда она выглядит, скажем дипломатично, на свой возраст. С чем связаны такие перепады, сложно сказать. Могу только предположить, что у нее присутствует некая нерегулярность в процедурах. То есть это не рутинный постоянный уход за собой, а "набеги красоты": сделала какую-то пластику, какие-то там сопутствующие процедуры, но потом на длительное время об этом забыла», – поделилась мнением эксперт.

Мадина отметила, что очень негативно на внешность женщины влияют перепады веса: когда килограммы набираются, потом идет усиленная борьба с ними, и – все по новой. А у Гузеевой, по словам хирурга, такое наблюдали не раз. Специалисту кажется, что именно сочетание этих двух факторов и является первым врагом внешности Гузеевой.