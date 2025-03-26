«Двойник Путина» Грачев оценил Джуда Лоу в роли президента РФ

«Двойник Путина» Грачев: Джуд Лоу является хорошим выбором на роль президента РФ
Выбор британского актера Джуда Лоу на роль президента России Владимира Путина для ленты «Волшебник Кремля» — настоящий джекпот для фильма. Такое мнение выразил актер Дмитрий Грачев, известный своими пародиями на российского лидера.
«Хороший художник по гриму может добиться максимального сходства, если это необходимо. Но нужно сказать, что выбор в пользу Джуда Лоу — это очень хорошее решение режиссера и человека, который отвечает за кастинг. У этого актера, если вы присмотритесь, есть во внешних чертах что-то схожее с нашим президентом», — сказал он.
При этом Грачев отметил, что внешнее сходство — не самое важное для фильма, поскольку это был бы просто конкурс двойников. Здесь важнее харизма персонажа и его внутренняя энергия. Актер заявил, что Лоу в силу своего таланта сможет раскрыть доверенного персонажа.
«Здесь важны и умение поймать взгляд, интонацию, жесты и, главное, почувствовать темперамент человека, поймать его внутреннюю механику», — заключил артист в беседе с Life.ru.
Грачев также заявил сыграть Путина будет тяжелой задачей для артиста. Он отметил, что передать взгляд президента довольно сложно.
Вопрос об игре британского актера появился после того, как в Сети появились первые кадры со съемочной площадки французского политического триллера «Кремлевский волшебник», который снимается по мотивам романа Джулао да Эполи «Волшебник Кремля», вышедшего в 2022 году. В произведении автор описывает, как он однажды в ночи встретился в Москве с «серым кардиналом Путина» — неким Вадимом Барановым. Сам сюжет выстроен вокруг «хаоса 1990-х» в России. В фильме Джуд Лоу предстанет в роли молодого российского президента. «Вечерняя Москва» узнала, сможет ли звезда справиться с этой ролью.