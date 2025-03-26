«Двойник Путина» Грачев оценил Джуда Лоу в роли президента РФ

Выбор британского актера Джуда Лоу на роль президента России Владимира Путина для ленты «Волшебник Кремля» — настоящий джекпот для фильма. Такое мнение выразил актер Дмитрий Грачев, известный своими пародиями на российского лидера.

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«Хороший художник по гриму может добиться максимального сходства, если это необходимо. Но нужно сказать, что выбор в пользу Джуда Лоу — это очень хорошее решение режиссера и человека, который отвечает за кастинг. У этого актера, если вы присмотритесь, есть во внешних чертах что-то схожее с нашим президентом», — сказал он.

При этом Грачев отметил, что внешнее сходство — не самое важное для фильма, поскольку это был бы просто конкурс двойников. Здесь важнее харизма персонажа и его внутренняя энергия. Актер заявил, что Лоу в силу своего таланта сможет раскрыть доверенного персонажа.

«Здесь важны и умение поймать взгляд, интонацию, жесты и, главное, почувствовать темперамент человека, поймать его внутреннюю механику», — заключил артист в беседе с Life.ru.

Грачев также заявил сыграть Путина будет тяжелой задачей для артиста. Он отметил, что передать взгляд президента довольно сложно.

Вопрос об игре британского актера появился после того, как в Сети появились первые кадры со съемочной площадки французского политического триллера «Кремлевский волшебник», который снимается по мотивам романа Джулао да Эполи «Волшебник Кремля», вышедшего в 2022 году. В произведении автор описывает, как он однажды в ночи встретился в Москве с «серым кардиналом Путина» — неким Вадимом Барановым. Сам сюжет выстроен вокруг «хаоса 1990-х» в России. В фильме Джуд Лоу предстанет в роли молодого российского президента. «Вечерняя Москва» узнала, сможет ли звезда справиться с этой ролью.