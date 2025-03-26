Безруков рассказал, как освоил калмыцкий язык для роли Плевако

Актер Безруков признался, что освоил калмыцкий язык для роли Плевако
Актер Сергей Безруков признался, что ему пришлось изучать калмыцкий язык для сериала «Плевако». Об этом он рассказал «Пятому каналу» на кинематографической премии «Ника».
«Я понял, что добавить элементы калмыцкого я обязан, равно как и калмыцкий язык. Мы с Машей Смольниковой говорим по-калмыцки. И когда к тебе приезжает делегация из Элисты от губернатора, перед тобой танцуют профессионалы и благодарят, это дорогого стоит. Когда они тебя спрашивают: "Откуда вы знаете наш калмыцкий?" Клянусь. Я говорю: "Вы знаете, просто посмотрел в интернете, господа, действительно посмотрел в интернете, изучил и небольшие элементы вставил"», — рассказал Безруков.
По его словам, ему потребовалось много времени на то, чтобы подготовиться к роли в этом проекте. Так, он изучил тысячи речей известного адвоката, чтобы понять глубину его личности. Актер добавил, что чувствовал ответственность перед зрителями и юристами во время исполнения этой роли.
На сервисе Premier прошел показ юридической драмы «Плевако» по мотивам биографии талантливого адвоката Федора Плевако, за которым в Российской империи закрепилась слава «московского златоуста». В сериале, созданном при поддержке Института развития интернета, героя назвали Николаем Федоровичем. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказал о проекте.