Охлобыстин, скандалы, отсутствие ролей: куда пропал актер Вадим Демчог

Актер Вадим Демчог прославился благодаря роли доктора Ивана Купитмана в сериале «Интерны». Почему он практически перестал сниматься в кино, чем сейчас занимается?

© РИА Новости

Чем известен Демчог

Вадим Демчог (при рождении Меньших) родился 13 марта 1963 года в эстонском городе Нарва. В юношестве взял девичью фамилию матери. В школьные годы он занимался в Нарвском кукольном театре, окончил Российский государственный институт сценических искусств.

Карьеру артист начал в Московском театре юного зрителя, однако в 90-е годы ему приходилось зарабатывать разными способами: он развозил товар по рынкам города, работал на стройке, перегонял из Европы машины.

Демчог дебютировал в кино с нескольких эпизодических ролей в 1988 году. Активно начал появляться на экране в начале нулевых. Он снимался в лентах «Агентство НЛС», «Улицы разбитых фонарей», «Золотой теленок», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей».

Наибольшую известность актеру принесла роль доктора-венеролога Ивана Купитмана в сериале «Интерны». На настоящий момент в фильмографии артиста более 50 работ.

Что известно о личной жизни Демчога

Вадим Демчог был женат дважды. Его первой супругой стала женщина по имени Юлия, у пары родилась дочь Анастасия, но спустя несколько лет брак распался. По словам актера, его наследница живет в Германии, они не общаются.

«Так сложилось, что я не общаюсь с дочерью. У Насти появился отчим, и бывшая жена была озабочена тем, чтобы наладить их отношения. Мужчинам проще переносить эту боль, чем женщинам, они ведь не живут прошлым. Они всегда идут на покорение новых пространств. Это женщинам очень важно хранить все себе», — рассказал он в программе «Судьба человека».

Спустя время после развода Демчог женился на Веронике Рябковой. В браке родился сын Вильям, но и эти отношения распались. Однако с младшим наследником артист общается.

«Мы с Вероникой построили отношения таким образом, чтобы всегда учитывать — нас связывает общая ответственность за сына. Слава богу, у него есть мать и отец. Вильям живет на два дома, он прописан в моей квартире. У него своя комната. Он ходит обедать к маме, потому что у нее еда чаще присутствует на столе, чем у меня. Если ему нужны финансы, то прибегает ко мне», — поделился он.

Почему Демчог практически не снимается в кино

Вадим Демчог редко стал принимать приглашения о съемках в кино, потому что занимается развитием своего театра «Арлекиниада» и увлекается психологическими тренингами. Он имеет степень кандидата психологических наук.

«Мне неинтересна эта тема сейчас. То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью. Тем не менее я продолжаю отдавать дань этой части моей профессии: например, веду проект "Выживалити" на телеканале "Пятница!"», — пояснил Демчог.

В каких отношениях Демчог с Охлобыстиным

Вадим Демчог во время съемок сериала «Интерны» сдружился с актером Иваном Охлобыстин. Они вместе отмечали различные праздники, включая Новый год и дни рождения. Однако со временем коллеги перестали общаться.

«Мы были очень и очень дружны. Сейчас как-то меньше. Мы не на связи. Раньше мы и дни рождения праздновали, и новые года встречали. Я безумно ценю его талант, его органику и его умение погружаться в образ, в тему», — сказал он в интервью Надежде Стрелец.

Чем сейчас занимается Демчог

Вадим Демчог на настоящий момент сосредоточен на работе в театре. Он выступает с постановками в Москве, а также проводит тренинги «на развитие игрового видения мира».

Кинопремьер с артистом в 2025 году не ожидается.

Летом 2024 года Демчог оказался в центре скандала после того, как протаранил на автомобиле ограждения специальной парковки на Варшавском шоссе в Москве, куда его не пускали. По данным Telegram-канала SHOT, актер настаивал, что заплатил 800 рублей и может парковаться там, где захочет.

Проведение спецоперации артист не комментировал.