Виктор Добронравов рассказал о своей давней мечте

На завершившемся фестивале "Триумф джаза" одним из главных событий стал показ знаменитой детской сказки Сергея Прокофьева "Петя и Волк". Автором идеи и музыкальным исполнителем ее стал Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана. А в главной драматической роли выступил известный актер Театра имени Вахтангова Виктор Добронравов.

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Зрители помнят его по фильмам "Онегин", "Т-34", "Инспектор Гаврилов", "Грозный", "Чемпион" и многим другим. Театралы знают его по спектаклям "Анна Каренина", "Отелло", "Царь Эдип", "Амадей", "Бег" и "Война и мир"... А тут вдруг - эксперимент, детская сказка, причем в джазовых традициях: на сцене всего один-единственный актер среди золота труб, резвых барабанов и шумных джазменов.

О премьере "Пети и Волка" - уже театрально-музыкальной - заслуженный артист России Виктор Добронравов рассказал обозревателю "РГ".

У вас премьеры в театре, вы завершаете съемки во втором сезоне "Инспектора Гаврилова", скоро на экраны выйдут и "Екатерина Великая", и фэнтези "Этерна". Какие из этих ваших амплуа требуют больше сил, нервов и времени?

Виктор Добронравов: Сложный вопрос, все индивидуально. Выпуск большого спектакля - это обычно четыре-пять месяцев. И это, конечно, большие и долгие энергозатраты. В кино многое происходит быстрее, но по-другому - здесь чаще отдаешь, чем получаешь, и здесь всегда нужно быть готовым к новым вызовам, а значит, что-то новое учить или учиться... То же и с музыкой - я ведь не профессиональный музыкант. В общем, везде своя специфика. Везде нужно учиться и привыкать.

Моя давняя мечта - спеть не только на сцене, но и в каком-нибудь из своих фильмов. Надеюсь, что придет еще такой киноматериал, где я смогу и петь, и танцевать.

Ваш отец - замечательный артист Федор Добронравов - как-то повлиял на ваши увлечения, вы с детства мечтали о такой карьере - театр, кино и музыка в свободное время?

Виктор Добронравов: Нет. В детстве я мечтал стать баскетболистом.

Почему вы решили исполнять именно джаз, когда большинство актеров чаще выбирают рок и рэп?

Виктор Добронравов: Я же учился в музыкальной школе по классу саксофона и с девятого класса заинтересовался джазом. А когда пришла пора выбирать институт, то даже сомневался, идти в театральный вуз или Гнесинку. Но потом подумал, что лучше я буду поющим артистом, чем просто певцом. Считал ли я тогда, что у меня все обязательно получится? Думаю, что, когда поступаешь куда-то, важнее другое: уровень твоих данных - чтобы преподавателям было с чем работать и что в тебе развивать. А база у меня уже была: еще в школе я занимался пением у педагога Мирры Львовны Коробковой. И она дала мне азы: как нота берется, когда снимается, где вибрато, где что надо и не надо...

Потом в институте мы ставили оперетту Оффенбаха "Парижская жизнь", где мне пришлось много петь, да и в Театре имени Вахтангова, куда меня приняли после Щукинского, оказалось несколько музыкальных спектаклей - "Мадемуазель Нитуш" и другие. Так вот я везде пел, пел, а потом понял, что надо сделать уже и что-то свое... И мы придумали ансамбль "Кинопроектор", чтобы сделать джазовую программу по песням из старых советских кинофильмов. То есть сделать такой двойной удар: с одной стороны - мой любимый джаз, а с другой - всем дорогие и любимые фильмы.

Это такая актерская история, немного, может, и хулиганская. И в данном случае мне петь джаз было не нужно.

Музыкальная сказка Сергея Прокофьева "Петя и Волк" - произведение, многим из нас знакомое с детства. Его учат в музыкальных школах, мелодии здесь просты и притягательны. Какие требования предъявил к вам Игорь Бутман, решивший сделать "Петю и Волка" джазовым детским спектаклем?

Виктор Добронравов: Выступая с оркестром Игоря Михайловича Бутмана, на этот раз мне не приходится петь. В спектакле "Петя и Волк", сделанном в джазовой обработке, я читаю текст автора. А не пою. Так что это такая актерская история, немного, может, и хулиганская. И в данном случае мне петь джаз было не нужно. Надеюсь, в нашем сотрудничестве с Бутманом это все еще впереди.

У вас две дочери. Использовали ли вы при исполнении "Пети и Волка" свой родительский опыт?

Виктор Добронравов: Я их тоже пригласил на этот спектакль. Для меня это была возможность диалога со сцены. Не только со зрителями, но и со своими детьми. Ведь наш "Петя и Волк" - это оригинальное и забавное действо, которое позволит тем, кто в зале, подключить свое воображение. Надеюсь, что всем было очень интересно наблюдать, слушать и фантазировать.

Вы дружите с Леонидом Агутиным. Давал ли он вам какие-то важные вокальные советы? А вы ему, например, о том, как вести себя на сцене или строить диалоги со зрителями?

Виктор Добронравов: У нас обоих есть такие возможности. Но Леня большой мастер и его не надо учить стоять на сцене. Это, скорее, он бы меня научил, если бы мне довелось выйти на 20-тысячную аудиторию (в прошлом году Агутин выступал на БСА "Лужники" и собрал примерно в три раза больше зрителей. - Прим. ред.). Потому что театральный зал, как правило, рассчитан на тысячу человек, может, чуть больше или меньше... Работать на стадионы - это совершено другой жанр. А вот если бы Лене довелось надеть костюм и примерить на себя какой-то характер, тогда бы мне было что ему подсказать.

После успешного исполнения песен на концертах будете ли вы просить у режиссеров спеть и в фильмах, в которых снимаетесь?! В этом же нет ничего зазорного, да и Владимир Высоцкий, и Андрей Миронов так поступали.

Виктор Добронравов: Слушайте, ну это вообще моя давняя мечта! И я надеюсь, что придет еще такой материал (этим словом "киношники" называют сценарии, жанр фильма, да и вообще его суть. - Прим. ред.), что я смогу в фильме и петь, и танцевать.

Я много лет дружу с Егором Дружининым (известный хореограф, педагог, наставник и "жюрист" танцевальных шоу на телевидении. - Прим. ред.), который в этом деле просто суперпрофессионал. У нас уже были опыты мюзиклов и музыкальных спектаклей. Но до кино мы пока не добрались. Думаю, что все у нас в этом плане еще впереди!

Тем более что музыка продолжает занимать в моей жизни огромное место. Так что пусть она будет всегда рядом. Разная и талантливая.

Дословно

Игорь Бутман - о дружбе джаза с театром: