Джанкарло Эспозито хочет сыграть Мистера Фриза в киновселенной DC

Актёр Джанкарло Эспозито, известный по «Во все тяжкие» и другим проектам, заявил, что хочет сыграть Мистера Фриза в киновселенной DC. У актёра давно есть такое желание, и сейчас он хотел бы воплотить образ персонажа в рамках руководства Джеймса Ганна.

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Единственное воплощение образа Мистера Фриза в кино, которое было — Арнольд Шварценеггер в фильме «Бэтмен и Робин». Больше персонаж не появлялся в кино, зато его охотно добавляли в мультсериалы про Тёмного рыцаря.

О появлении Фриза в своей киновселенной Ганн не упоминал. Злодей культовый, поэтому его вряд ли пропустят, но пока фокус явно не на нём.