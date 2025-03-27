Скончался актер из «Звездных войн» и «Звездного пути» Клайв Ревилл

На 95-м году жизни скончался новозеландский артист Клайв Ревилл, актер театра, кино и телевидения и озвучания. В его послужном списке более двухсот пунктов.

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Некролог дважды номинанта на "Тони", высшую театральную премию, публикует 26 марта THR.

Артист скончался в доме престарелых в Калифорнии, в качестве причины названа старческая деменция - это подтвердила дочь ветерана шоу-бизнеса Кейт.

Клайв Ревилл родился в 1930 году в Веллингтоне. Выступал в бродвейских мюзиклах. На экране дебютировал в 1955-м.

Ревилл озвучил императора Палпатина в Эпизоде V "Звездных войн" - "Империя наносит ответный удар", сыграл убийцу в последнем эпизоде оригинального "Коломбо", появляется в проектах "Дракула: Мертвый и довольный", "Вавилон 5", "Робин Гуд: Мужчины в трико", "Звездный путь Следующее поколение", в сериалах "Сумеречная зона" (1980-1990-х), "Она написала убийство", "Династия".