Бен Аффлек поделился, почему его Бэтмен вышел неудачным в фильмах DC

Американский актёр Бен Аффлек поделился своим мнением о собственном варианте Бэтмена в киновселенной DC Зака Снайдера. Актёр появлялся в своём образе четыре раза: в «Бэтмене против Супермена», «Лиге справедливости», расширенной версии «Лиги справедливости» и во «Флэше», однако после этого Warner Bros. взяла на роль Роберта Паттинсона.

© Кадр из фильма «Лига справедливости»

Аффлек считает, что его версия Бэтмена была слишком старой для современной аудитории. Актёр признался, что даже его сын боялся смотреть фильмы с отцом, потому что они были очень мрачные и не приносили веселья.

Мой Бэтмен начал становиться слишком старым для современной аудитории. Даже мой собственный сын не смотрел фильмы со мной, потому что боялся. И когда я увидел себя в фильме, то такой: «О, чёрт, у нас проблемы». Именно тогда у нас был режиссёр Зак Снайдер, который хотел продолжить этот путь, и студия WB, которая хотела вернуть молодую аудиторию. Когда у вас есть две сущности и два человека хотят сделать что-то очень разное, это плохой рецепт успеха.

Сейчас Бэтмена в фильмах Warner Bros. играет британский актёр Роберт Паттинсон. Съёмки второй части стартуют до конца 2025 года, а премьера ленты состоится 1 октября 2027-го.