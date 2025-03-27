Слив возлюбленной, СВО, зависимости: как живет Павел Деревянко

Российский актер Павел Деревянко стал известен благодаря съемкам в сериалах «Великая», «Дылды» и «Домашний арест». Что известно о его личной жизни, как он относится к СВО и президенту Украины Владимиру Зеленскому?

Что известно о личной жизни Деревянко

Накануне стало известно, что мошенники взломали Telegram-аккаунт Павла Деревянко. Об этом сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) его девушка Зоя Фуць. По ее словам, аферисты завладели видео, на котором девушка «в неглиже».

«Они вскрыли нашу с ним личную переписку, где я в неглиже», — написала Фуць.

Девушка также опубликовала скриншот переписки с аферистом. Тот предложил заплатить «за компромат» 50 тысяч рублей. Фуць отказалась и призвала не обращать внимания на мошенников.

Сам Деревянко в Instagram также подтвердил, что стал жертвой аферистов. Он опубликовал скриншот переписки, в которой неизвестный от его имени просит перевести 150 тысяч рублей. Актер призвал не вестись на провокации.

Известно, что до того, как стать парой, возлюбленные несколько лет просто дружили. Позднее артист осознал, что Фуць — та женщина, которую он искал.

В 2007 году Деревянко познакомился с юристом Дарьей Мясищевой. У пары в 2010 году родилась дочь Варвара, а в 2015 году — дочь Александра. Пара так и не узаконила отношения официально и рассталась в 2020 году.

«Мне кажется, что если бы мы с Дашей жили вместе, нас бы просто бытовуха заела. Мы бы съели друг друга. А при таком формате, как сейчас, мы с Дашей ни разу не ссорились! Так что это удобно для всех сторон. Получается, что у меня, с одной стороны, есть семья, с другой — я свободен. Удивительно, но всех это устраивает», — отметил он.

Что Деревянко говорил об СВО и о Зеленском

Деревянко познакомился с украинским политиком Владимиром Зеленским на съемочной площадке фильма «Ржевский против Наполеона» в 2012 году. Актер восхищался коллегой и называл его «порядочным человеком с очень добрыми глазами».

«Все, чего он (Зеленский. — NEWS.ru) касался, было очень здорово сделано. Зеленский — большой профессионал. Он с большим трепетом и вниманием относился к своей работе. Полностью отдавался тому делу, которым он занимался. <...> Я был восхищен им в полном смысле этого слова», — говорил Деревянко.

Павел Деревянко длительное время не комментировал свое отношение к спецоперации, пока в августе 2023 года не посетил Донецк, где встретился с российскими военнослужащими. По словам артиста, на этот шаг его подтолкнуло осознание своей гражданской позиции.

«Пришло время навестить наших ребят и определиться, на какой я стороне. Раньше я там не был, хотя примерно оттуда родом. На встречу в Харцызске приехали семь моих дальних родственников. Это было очень интересно», — сказал он.

После этого признания покинувший РФ комик Александр Незлобин предположил, что Деревянко заставили сделать выбор, поскольку, по словам юмориста, «он ранее придерживался оппозиционных взглядов».

«Я ездил в Донбасс по собственной воле и выразил таким образом свою человеческую и гражданскую позицию», — ответил на его слова Деревянко.

Правда ли, что Деревянко был зависим от запрещенных веществ

Павел Деревянко в интервью наркологу Василию Шурову рассказал, что начал употреблять запрещенные вещества, когда жил в Таганроге. По словам артиста, избавиться от зависимости ему помогла работа.

Он признался, что не так давно перестал употреблять запрещенные вещества окончательно. При этом актер не отказался от алкоголя.

«Могу прийти, пару рюмочек себе налить вместе со своей девушкой любимой Зоей. Мы вместе самогончик прекрасно попиваем с ней. Болтаем, смеемся. Ну, ребят, я говорю как есть!» — поделился Деревянко.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.