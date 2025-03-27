От рака умерла известная актриса и телеведущая Лоретта Шрийвер

27 марта скончалась Лоретта Шрийвер, 16 мая артистке могло бы исполниться 69 лет.

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Шрийвер - голландская актриса, диктор, радио- и телеведущая. В 2005-м она была признана - по результатам опроса - самой популярной ведущей новостей ТВ страны.

О кончине звезды сообщает RTL. Летом прошлого года ведущая призналась, что сражается с раком, который ей диагностировали в 2021-м, осенью 2023 года недуг дал метастазы после перенесенной операции.

Лоретта Шрийвер родилась в 1956 году в Квинсе, Нью-Йорк. Как актриса дебютировала в 1984-м. На радио и ТВ как ведущая пришла в 1989-м. В ее экранном списке более 60 фильмов, сериалов и телешоу.