Джесси Хейман – самый известный актер массовки Голливуда, чье лицо вы точно видели, но, скорее всего, не запомнили. Он появлялся в десятках культовых фильмов и сериалов, оставаясь на заднем плане, но неизменно привлекая внимание зрителей.

Его можно заметить в «Человеке-пауке» с Тоби Магуайром, «Социальной сети» Дэвида Финчера, «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо и даже в «Трансформерах». Он мелькал в комедиях «Папе снова 17», «Король вечеринок», «Старая закалка». А в сериалах его «карьера массовки» охватила такие хиты, как «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму» и «Кремниевая долина».

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Со временем он стал настолько узнаваемым, что голливудские режиссеры сами стали приглашать его в свои проекты, превращая его появление в своеобразное «пасхальное яйцо» для внимательных зрителей.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Sayd0o.