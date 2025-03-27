Михалков вспомнил об «Оскаре» на вручении «Золотой маски»

Никита Михалков в эфире НСН отметил, что хотел бы получить «Золотую маску» за один из спектаклей «Мастерской "12" Никиты Михалкова».

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Церемония награждения специальной премией «Золотая маска» за вклад в развитие театрального искусства проходит в Бетховенском зале Большого театра сегодня. На мероприятии присутствует специальный корреспондент НСН, которому удалось пообщаться с известными гостями.

Режиссер, народный артист РСФСР, художественный руководитель «Мастерской "12"» Никита Михалков, получив награду, заявил спецкору НСН, что 27 марта является знаковым днем в его жизни.

«Есть вещи знаковые, они, на мой взгляд, определяют вектор, который начинает назревать в нашей стране. Это понимание того, что такое служение театру, стране, своему прошлому, будущему. Я с благодарностью принимаю награду, хотя мечтал бы, чтобы такую премию получил какой-то наш спектакль, надеюсь, это случится. Сегодня удивительный день, сегодня после реставрации было открыто здание нашего театра. Мне вручают награду, а 30 лет назад ровно в этот день я получил "Оскар"», - сказал он.

Среди награжденных почетной наградой - актриса Московского театра «Современник», народная артистка РСФСР Марина Неёлова, народный артист РФ, актер театра Моссовета Евгений Стеблов, народная артистка РФ, актриса МХТ имени А. П. Чехова Наталья Тенякова. Помимо прочего награду получили и художественный руководитель Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ), народный артист РФ Александр Титель и основатель и художественный руководитель московского театра «У Никитских ворот», народный артист РФ Марк Розовский, напоминает «Радиоточка НСН».