Актеры, которые получили серьезные травмы во время съемок

Кино — это искусство иллюзий, но иногда реальность прорывается сквозь экран. Многие актеры, стремясь к максимальной достоверности, отказываются от дублеров, что нередко приводит к настоящим травмам. «‎Рамблер» расскажет о звездах, которые пострадали во время съемок.

1. Леонардо ДиКаприо

В «Джанго освобожденный» (2012) есть сцена, где персонаж ДиКаприо в ярости бьет по столу. Во время дубля он разбил стекло и порезал руку, но, не останавливаясь, продолжил съемку, размазывая настоящую кровь по лицу Керри Вашингтон. Этот момент оставили в финальном монтаже. Позже ДиКаприо признался, что даже не сразу осознал, насколько сильно поранился, настолько был погружен в роль.

2. Том Круз

Том Круз известен тем, что выполняет все трюки сам. В «Миссия невыполнима: Последствия» (2018) он исполнил сложный прыжок между крышами зданий. Однако при приземлении он сломал лодыжку, что запечатлено в финальной версии фильма. Несмотря на боль, Круз довел съемку до конца, а потом два месяца восстанавливался. Этот момент был настолько драматичным, что режиссер Кристофер МакКуорри решил оставить дубль в фильме.

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3. Ченнинг Тейтум

Во время съемок фильма «Орел Девятого легиона» (2011) Тейтум снимался в сцене, где его персонаж окунается в ледяную воду. Когда ассистенты наливали в костюм кипяток для согрева, они случайно ошпарили кожу актера. В результате он получил серьезные ожоги. Позже Ченнинг рассказывал, что боль была настолько невыносимой, что он буквально катался по полу и кричал.

4. Харрисон Форд

Во время съемок «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984) Форд получил серьезную травму спины, выполняя трюк. Боль была настолько сильной, что он не мог нормально двигаться, и съемки пришлось приостановить. Позже он признался, что именно после этой травмы задумался о том, чтобы уменьшить количество трюков, которые выполняет самостоятельно, и стал чаще уступать место дублерам.

5. Сильвестр Сталлоне

В «Рокки IV» (1985) сцены бокса были настолько жесткими, что Дольф Лундгрен очень сильно ударил коллегу в грудь. В результате Сильвестр получил отек сердца и попал в реанимацию на несколько дней. Позже Сталлоне вспоминал, что врачи сравнили удар Лундгрена с тем, как если бы его сбил автомобиль на скорости 50 км/ч.

6. Вигго Мортенсен

Во «Властелине колец: Две крепости» (2002) по сценарию персонаж Вигго Мортенсена пинает по земле шлем орка. Оказалось, что головной убор был металлическим, и актер сломал два пальца. Его крик боли в сцене — не игра, а живая реакция. Впоследствии он также потерял зуб во время съемок и настоял на том, чтобы приклеить его обратно супер-клеем, и продолжил работу.

7. Майкл Джей Фокс

В «Назад в будущее 3» был момент, где персонаж Майкла Джей Фокса висит на веревке в петле. Актер настоял на том, чтобы сделать дубль без страховки. Однако трюк пошел не по плану, и он действительно начал задыхаться. Лишь в последний момент съемочная группа заметила, что Фокс теряет сознание, и спасла его. Майкл Джей потерял сознание на несколько секунд, и за счет этого сцена получилась настолько реалистичной, что ее решили оставить в финальной версии фильма.

8. Маргарет Хэмилтон

Во время съемок легендарного «Волшебника страны Оз» (1939) актриса Маргарет Хэмилтон, сыгравшая Злую ведьму Запада, получила серьезные ожоги. В сцене, где она исчезает в клубах дыма, оборудование для спецэффектов дало сбой, и она загорелась. В результате Хэмилтон получила ожоги второй и третьей степени на руках и лице и вынуждена была прекратить съемки на шесть недель.

Порой гонка за реалистичностью в кинематографе обходится слишком дорого. Однако, благодаря самоотверженности актеров, зрители могут наслаждаться убедительными, «живыми» сценами.

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