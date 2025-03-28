Юлия Снигирь — о влиянии наград на работу артистов

Актриса Юлия Снигирь, сыгравшая главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты» 2024 года, получила долгожданную награду за лучшую женскую роль на премии «Ника». В беседе с «Пятым каналом» она призналась, что поздно пришла в профессию и долго не получала наград, отметив, что это позволяет артистам оставаться «трезвыми».

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По словам Юлии Снигирь, она не ощутила на себе негативного влияния головокружительного успеха.

«Я слишком поздно, во-первых, пришла в профессию. Во-вторых, слишком поздно стало что-то получаться, сильно не сразу. Награды стали приходить не сразу. Это помогает оставаться трезвым», — отметила актриса, добавив, что с одномоментно свалившимся на голову успехом справляться сложнее.

Свою победу Снигирь посвятила ушедшей в этом году актрисе Евгении Добровольской, заявив, что смогла выиграть во многом благодаря ей и опыту, полученному в совместной работе в картине «Время года зима». По словам актрисы, Добровольская оказала ей помощь в подготовке к роли и всегда ее поддерживала.

Также актриса призналась, что хотела бы увидеть в одном фильме актеров Юру Борисова и Евгения Цыганова, взявших главные награды за «Лучшую мужскую роль».

«Мне кажется, им нужно братьев играть. Уже пора», — в шутку отметила Снигирь.

Напомним, до этого Юлия Снигирь назвала Юру Борисова «маленьким засранцем» и «сволочью» во время YouTube-беседы со Светланой Бондарчук. Она рассказала, что 32-летний Борисов пробовался на роль Мастера в фильм «Мастер и Маргарита», и намекнул на разницу в возрасте. При этом артистка назвала Борисова потрясающим актером из-за его роли в фильме «Анора».