Умер актер Дэнис Арндт, снявшийся в сериале «Сверхъестественное»

Американский актер театра, кино и телевидения Дэнис Арндт скончался в возрасте 86 лет. Номинант премии «Тони», сценарист и продюсер ушел из жизни в Орегоне 26 марта, что подтвердили в местном похоронном бюро.

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Арндт родился 23 февраля 1939 года. В молодости воевал во Вьетнаме, был пилотом вертолета, а после службы окончил Вашингтонский университет и посвятил себя актерской карьере, начав с театральных постановок.

С 1970-х он активно снимался в кино и на телевидении, оставив за плечами внушительную фильмографию. Его можно увидеть в «Основном инстинкте» Пола Верховена, культовых сериалах «Сверхъестественное», «Коломбо», «Она написала убийство», «Элли МакБил», «C.S.I.: Место преступления», «24 часа», а также в фильмах «Горящая зона», «Анаконда 2», «Снайпер 3» и сериале «Мистер Мерседес».

Всего он сыграл более 80 ролей, оставаясь востребованным артистом до последних лет. Его финальная работа в кино вышла в 2023 году.