Бен Аффлек рассказал, как относится к мемам со своим грустным лицом

Американский актер Бен Аффлек в интервью изданию GQ заявил, что относится с юмором к мемам, на которых он предстает с грустным выражением лица. По его мнению, их появление можно объяснить неправильными публичными действиями.

Я выхожу и забираю посылки или доставку, и мне все равно, что люди фотографируют меня. Некоторые люди, которые умнее, думают: «Я не хочу, чтобы меня видели в грязной футболке или проливающим напиток». А я просто думаю: «О, черт возьми, чувак, мне все равно. Я просто хочу выпить кофе», — объяснил артист.

По словам 52-летнего актера, именно равнодушное отношение к своему образу во время повседневных дел и прогулок так привлекает внимание окружающих. Однако Бен Аффлек отметил, что зачастую анализирует свое публичное поведение на публике.