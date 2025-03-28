Скончался знаменитый японский режиссер Масахиро Синода

Японский режиссер, сценарист и специалист по визуальным эффектам Масахиро Синода во вторник, 25 марта, скончался от пневмонии в возрасте 94 лет.

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Постановщик родился 9 марта 1931 года. В университете он учился театральному искусству, а затем работал помощником режиссера у известного как в Японии, так и во всем мире Ясудзиро Одзу. Дебют Синоды в кинематографе состоялся в 1960 году — тогда на экранах появилась его драма «Билет в один конец».

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Также режиссер известен работой над такими лентами, как «Мое лицо пылает в лучах заходящего солнца», «Бледный цветок», «Самурай-шпион», «Двойное самоубийство», «Пруд демона» и другими. Масахиро Синода обладает тремя десятками наград и номинаций, в том числе номинацией на Берлинском международном кинофестивале 1986 года, передает Nippon.