Элизабет Мосс не стала прерывать съемки в «Рассказе служанки» ради декрета

Звезда сериалов «Безумцы» и «Рассказ служанки» Элизабет Мосс впервые стала матерью! Радостной новостью 42-летняя актриса поделилась с изданием People на презентации шестого и финального сезона шоу по роману Маргарет Этвуд. Предположительно, Элизабет родила первенца прошлой весной — беременность Мосс рассекретила в январе 2024-го на шоу Джимми Киммела, появившись в студии уже с большим животом.

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С тех пор актриса не выходила в свет и не делилась в соцсетях личными фото. На красной дорожке премьеры финального сезона «Рассказа служанки» Элизабет Мосс появилась в свободной одежде — звезде пока не удалось избавиться от килограммов, набранных во время беременности.

Съёмки последнего сезона шоу стартовали в сентябре 2024 года — всего через несколько месяцев после того, как Мосс родила первенца. Актриса не стала отказываться от них ради продления декрета. Она призналась, что брала новорожденного ребёнка с собой на съёмочную площадку.

«Всё, что я могу сказать по поводу этого, я чувствовала, как мне повезло, что я могу сделать это. Многие родители не имеют возможности брать детей на работу», — призналась Элизабет журналистам.

Имя отца ребёнка актриса продолжает хранить в тайне. Также Элизабет Мосс не стала делиться подробностями о малыше, не назвав даже его пол.

Официально Элизабет Мосс была замужем единожды. В 27 лет она стала супругой актёра Фреда Армисена, с которым до этого встречалась около года. В 2011-м пара развелась.

В 2012 году Елизабет начала встречаться с австралийским оператором Адамом Аркапоу после знакомства на съемочной площадке мини-сериала «Вершина озера». Их роман подтвердило издание Daily Mail. Рассталась пара в 2015 году.