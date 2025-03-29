«Отец года»: Райан Рейнольдс попросил дочь нагрубить в фильме

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Актер Райан Рейнольдс назвал себя «отцом года» после того, как попросил свою семилетнюю дочь Инес произнести грубую фразу в фильме «Дэдпул и Росомаха», сообщает Page Six. Он отметил, что изначально девочка не хотела говорить эти слова, но передумала, когда он начал поиски других актеров на эту роль.

«Отец года». Райан Рейнольдс попросил дочь выругаться в фильме
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Я здесь отец года за то, что позволил ей говорить такие слова, которые она не хотела говорить. А потом она вернулась и сказала, что хочет сказать эту реплику. Я поплачусь за это позже, — заявил Рейнольдс.

В ходе фильма герой маленькой актрисы, Кидпул, говорит персонажу Рейнольдса, Дедпулу: «Эй, когда мне понадобится твое мнение, я вытащу из тебя всю паршивую грязь Росомахи!» Актер выразил сожаление, что заставил дочь сказать это. По его словам, учитывая, что ее персонаж все время в маске, произнести фразу мог кто угодно.