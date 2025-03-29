«Отец года». Райан Рейнольдс попросил дочь выругаться в фильме

Актер Райан Рейнольдс назвал себя «отцом года» после того, как попросил свою семилетнюю дочь Инес произнести грубую фразу в фильме «Дэдпул и Росомаха», сообщает Page Six. Он отметил, что изначально девочка не хотела говорить эти слова, но передумала, когда он начал поиски других актеров на эту роль.

Я здесь отец года за то, что позволил ей говорить такие слова, которые она не хотела говорить. А потом она вернулась и сказала, что хочет сказать эту реплику. Я поплачусь за это позже, — заявил Рейнольдс.

В ходе фильма герой маленькой актрисы, Кидпул, говорит персонажу Рейнольдса, Дедпулу: «Эй, когда мне понадобится твое мнение, я вытащу из тебя всю паршивую грязь Росомахи!» Актер выразил сожаление, что заставил дочь сказать это. По его словам, учитывая, что ее персонаж все время в маске, произнести фразу мог кто угодно.