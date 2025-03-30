Народный артист РСФСР Михаил Боярский оценил выдвижение российского актера Юры Борисова на премию американской киноакадемии "Оскар". Об этом он побеседовал с ТАСС.

Актер и певец Михаил Боярский на VIII церемонии вручения премии имени Андрея Миронова «Фигаро» в театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова» в Санкт-Петербурге, 08 марта 2018 года © Александр Гальперин/РИА Новости

"Выдвижение любого артиста на "Оскар" от нашей страны вызывает у меня чувство неподдельной радости, желаю ему удачи. Сейчас он не получил, получит в следующий раз", - порадовался за коллегу 75-летний Боярский.

Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на "Оскар". Он был выдвинут на премию в категории "Лучшая роль второго плана" за съемки в фильме Шона Бейкера "Анора".

Награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте "Настоящая боль". Всего "Анора" получила пять "Оскаров" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж". Накануне Юра Борисов впервые вышел в свет после "Оскара" с супругой Анной Шевчук.