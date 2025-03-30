В индустрии поспорили об успехе российского кино на мировом уровне

Актер Михаил Боярский говорит, что у отечественных фильмов есть шансы за рубежом, а режиссер Никита Михалков наоборот считает, что они там не интересны.

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После успеха российского актера, номинанта на «Оскар-2025» Юрия Борисова за рубежом в России все чаще стали говорить о возможности отечественного кино и артистов выйти на мировой уровень. Некоторые представители киноиндустрии считают, что у еще получится повторить успех Юры, а другие наоборот уверены, что российские фильмы неинтересны иностранному зрителю.

Споры о мировой арене

Накануне народный артист РСФСР, актер Михаил Боярский выразил мнение о том, что современное российское кино может выйти на мировую арену. При этом он подчеркнул, что это может произойти лишь при наличии хороших фильмов и концентрации на актере.

«Такая возможность есть у каждого кинематографа. Нужно делать только хорошие фильмы. Поскольку я воспитан на Чарли Чаплине, Аркадии Райкине, Михаиле Жванецком, весь кинематографический юмор сводится к этим людям, к Андрею Миронову. В кинематографе во главе должен быть именно актер, а если это не так, то фильм мне неинтересен», - объяснил Боярский в интервью ТАСС.

Между тем, в марте в Лос-Анджелесе в США состоялся показ фильма Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта. Российский режиссер смог лично пообщался со зрителями и представил им ленту. В связи с этим кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН предположил, что в случае успеха фильма в США Умарову могут предложить начать снимать кино в Голливуде.

«Показать фильм в США — это престижно. То, что американцы захотели увидеть фильм про Пушкина — замечательно. Кроме того, фильм сделан очень стильно, современно и для молодой аудитории, что зайдет американцам. Говоря о Феликсе Умарове, стоит отметить, что режиссеры никогда не бывают медийными. Медийными бывают актеры, но не режиссеры. Спилберг — исключение. Если "Пророк" привлечет внимание американских студий, то, возможно, Феликсу Умарову будет предложено снять кино в Голливуде», - объяснил он.

По словам кинокритика, образ Юры Борисова запомнился американским зрителям, что может пойти на пользу фильму Умарова.

«Имя Юры Борисова после нашумевшей "Аноры" может привлечь американских зрителей, киносети и больших прокатчиков к "Пророку". Успех фильма в США будет зависеть от рекламы, от той компании, которая возьмется прокатывать эту киноленту. Личные знакомства Борисова никакой роли не сыграют, так как подобное в Америке не работает», - добавил Шнейдеров.

Однако не все российские деятели культуры уверены, что отечественный кинематограф может выйти на мировой уровень. Так, режиссер Никита Михалков заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кино.

«Они существуют в парадигме выгоды», - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о том, может ли Голливуд после оказанного внимания российским актерам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну снова обратить внимание на российское кино.

Успех Борисова и шансы в Голливуде

Между тем, российские актеры продолжают прокладывать успешный путь за рубежом. Так, например, Юрий Борисов после роли охранника сына российского олигарха в оскароносном фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» был номинирован на ряд международных кинопремий.

Российский актер стал победителем премий Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA), ассоциации кинокритиков Торонто и кинокритиков Сан-Франциско (SFBAFCC). Борисов также стал номинантом на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), «Золотой глобус» и первым за последнее время россиянином, который был номинирован на «Оскар».

Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что, несмотря на не самую выдающуюся роль в ленте «Анора», этот фильм стал шансом для российского актера пробиться в ведущие студии Голливуда, вместе с тем это знак и для российского кино, что отечественных актеров рады видеть в западных картинах.

«В "Аноре" он (Юра Борисов – прим. НСН) не сыграл ничего выдающегося, однако то, что он получил номинацию (на "Оскар-2025" - прим. НСН) — это огромный успех и прорыв как лично для Юры, так и для нашего кино. Для Юры открывается дорога в студийный Голливуд с большими бюджетами, потому что "Анора" — это независимое кино, а для российского кино это звонок, что российскую актерскую школу никто не отменял и не запрещал, что у русских актеров есть возможность работать на Западе», - отметил он в беседе с НСН.

Успех других актеров

Напарник Юры Борисова по съемочной площадке фильма «Анора», молодой российский актер Марк Эйдельштейн тоже был номинирован на несколько международных кинопремий, в том числе Гильдии киноактеров США. В марте 2025 года молодой российский актер заключил контракт с американским агентством талантов William Morris Endeavo (WME). Известно, что организация сотрудничает в том числе с режиссером Кристофером Ноланом и актерами Робертом Дауни-младшим, Анджелиной Джоли и Кираном Калкиным.

По мнению Давида Шнейдерова, Эйдельштейн имеет хорошие шансы на участие в масштабных голливудских проектах, но осталось подтянуть язык.

«Очень здорово, что Марка прикрепили к достаточно крупному актерскому агентству. Оно будет заниматься его контрактами, обеспечит ему юридическую защиту и полное сопровождение при подписании контракта. Почему Марк Эйдельштейн? Потому что типаж, потому что молодой. Эйдельштейна не даром называют русским Тимоти Шаламэ. Он типажно подходит под любые американские фильмы. Поэтому неудивительно, что ему сейчас будут широко открыты двери в большой Голливуд и, надеюсь, не только в сериалы, но и в полный метр. Я думаю, что он может претендовать на большие роли. Думаю, английский язык он знает, теперь только нужно избавиться от акцента. Мне кажется, он вполне сможет сыграть роли не только русских», - объяснил кинокритик в разговоре с НСН.

Среди современных российских актеров-покорителей Голливуда в том числе Данила Козловский, Светлана Ходченкова и Алексей Воробьев. Сам артист в интервью НСН признался, что в США ему неоднократно предлагали роль «плохого русского».

«Мне много раз предлагали играть гангстеров. Я, не жалея, отказался от десятков ролей "плохих русских". Кстати, такое предложение поступало и совсем недавно. Но у тебя всегда есть выбор, что именно ты хочешь нести зрителям. Когда я подписал музыкальный контракт и приехал в США, мне очень хотелось показать всему миру, что мы другие, у нас невероятная страна, у нас невероятное количество талантливых людей», - добавил Воробьев.

Ранее Никита Михалков заявил, что санкции сыграли великую роль для российской киноиндустрии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».