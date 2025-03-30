Стримерша Аня Акулич отказалась от роли в сериале с Марком Эйдельштейном

Акулич отказалась от роли в сериале с Марком Эйдельштейном
На одном из недавних стримов Аня Акулич поделилась с аудиторией, что она могла сыграть главную роль в сериале с Марком Эйдельштейном. Но девушка решила отказаться от такой возможности.
По словам стримерши, хоть ее были готовы сделать главной героиней, она понимала, что не потянет такую серьезную роль. Не имея актерского образования, предложение сниматься сразу в целом сезоне для нее было неожиданностью.
Девушка объяснила, что пока она не готова к таким крупным проектам. Тем не менее, попробовать себя в роли актрисы Аня все еще хочет.
Ранее Акулич встревожила поклонников новостью о найденном у нее предраковом воспалении.