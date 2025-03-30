Стримерша Аня Акулич отказалась от роли в сериале с Марком Эйдельштейном

На одном из недавних стримов Аня Акулич поделилась с аудиторией, что она могла сыграть главную роль в сериале с Марком Эйдельштейном. Но девушка решила отказаться от такой возможности.

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По словам стримерши, хоть ее были готовы сделать главной героиней, она понимала, что не потянет такую серьезную роль. Не имея актерского образования, предложение сниматься сразу в целом сезоне для нее было неожиданностью.

Девушка объяснила, что пока она не готова к таким крупным проектам. Тем не менее, попробовать себя в роли актрисы Аня все еще хочет.

Ранее Акулич встревожила поклонников новостью о найденном у нее предраковом воспалении.