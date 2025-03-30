Умер актер Ричард Нортон, звезда серии фильмов «Безумный Макс»

30 марта ушел из жизни Ричард Нортон, в январе артисту исполнилось 75 лет.

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Нортон - актер, каскадер, мастер боевых искусств, режиссер, продюсер, координатор трюков и хореограф боев с фильмографией в более чем сотню пунктов.

Ричард Нортон родился в 1950 году в Новом Южном Уэльсе. Достигнув серьезных успехов в ряде единоборств, работал телохранителем, прежде чем заняться кино.

На экране - с конца 1970-х: "Октагон" с Чаком Норрисом, "Сила пятерых", "Вынужденная месть", "Смертельное состязание", вторые "Мои счастливые звезды" и "Экспресс миллионеров" Саммо Хунга, "Леди дракон" с Синтией Ротрок, "Городской охотник" с Джеки Чаном, "Крутой Уокер", "Спартак: Кровь и песок", "Безумный Макс: Дорога ярости" и "Фуриоса: Хроники Безумного Макса".

На счету артиста без малого два десятка наград и номинаций.

Нортон умер в Мельбурне, передает IMDb, причина смерти не разглашается.