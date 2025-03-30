Умер Брюс Гловер, актер из «Санта-Барбары» и «бондианы»

Ушел из жизни Брюс Гловер, американский актер кино и ТВ, режиссер, продюсер и сценарист.

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Фильмография артиста - около 120 проектов. В частности, он сыграл антагониста в ленте "бондианы" 1971 года "Бриллианты навсегда" с Шоном Коннери.

Брюс Гловер умер еще 12 марта, но известно об этом стало только сейчас, пишет 30 марта People.

2 мая Брюсу Гловеру должно было исполниться 93 года. По словам представителя его сына - также актера Криспина Гловера, причина смерти - "естественная".

Гловер родился в 1932 году в Чикаго. Снимался с конца 1950-х: "Дымок из ствола", оригинальный "Перри Мейсон", сериал "Миссия невыполнима", "Китайский квартал" Полански, "Каскадеры" Лестера, "Санта-Барбара", второй "Чернокнижник".