Акиньшина, работа на Кипре, отсутствие ролей: куда пропал Данила Козловский

Заслуженный артист России Данила Козловский продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах, как он помогает жителям Курской области?

Что известно о карьере и личной жизни Козловского

Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве, окончил Российский государственный институт сценических искусств. С 2012 года он состоит в труппе Малого драматического театра — Театра Европы.

Козловский дебютировал в кино в 1999 году в сериале «Простые истины». В 2014 году состоялся его голливудский дебют в картине Марка Уотерса «Академия вампиров». На настоящий момент в фильмографии актера около 70 работ, включая ленты «Легенда № 17», «Духless», «Викинг», «Чернобыль», «Карамора», «Надвое» и другие.

Козловский с 2008 по 2011 год был женат на польской актрисе Уршуле Магдалене Малке. У него есть дочь Ода-Валентина от режиссера Ольги Зуевой. Девочка родилась в 2020 году в Нью-Йорке. Живет вместе с матерью в США.

Что связывает Козловского и Акиньшину

На протяжении нескольких лет в прессе ходят слухи о романтических отношениях Данилы Козловского и его коллеги Оксаны Акиньшиной, однако артисты никогда не подтверждали их. В январе они опубликовали фотографии из Южной Африки, которые были сделаны в одинаковых локациях.

«Данила Козловский и Оксана Акиньшина отдыхают вместе в Южной Африке. В эти отношения никто не верил, а зря: пара вместе еще с 2020 года, после того, как они вместе сыграли главные роли в фильме Козловского „Чернобыль“», — обратил внимание Telegram-канал Super.

Как Козловский отреагировал на СВО

В феврале 2022 года, после начала спецоперации, Данила Козловский назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах» и обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

«Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те граждане, которые против, мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только от своего имени и от своего сердца», — написал артист.

Что известно о помощи Козловского жителям Курской области

Данила Козловский более 15 лет занимается благотворительностью вместе со своими братом. По информации журналистов, после начала спецоперации они постоянно поддерживают людей из приграничных регионов, в том числе жителей Курской области.

В частности, перед Новым годом братья привезли 140 кг провизии и новогодних подарков детям в ПВР Курской области.

«Несмотря на активную деятельность, публично Козловские никак это не афишируют. Также куряне рассказали, что, помимо подарков, Данила записал им теплое видеопоздравление», — рассказали журналисты.

Чем сейчас занимается Данила Козловский

Данила Козловский продолжает служить в Театре Европы, однако на настоящий момент в постановках учреждения не участвует.

Сейчас актер готовится к премьере своего музыкального спектакля Check-up на Кипре, показ которого запланирован на 2 и 3 апреля в Лимасоле.

Кинопремьер с Козловским в 2025 году не ожидается. Кинокритик Александр Голубчиков считает, что это связано с тем, что он находится в сером списке.