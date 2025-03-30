Тюрьма, ампутация, пьянство: что пережили звезды «Белого солнца пустыни»

30 марта исполняется 55 лет со дня премьеры фильма режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». О том, почему звезду советского кино Георгия Юматова отстранили от главной роли, за что попал в тюрьму «Петруха» Николай Годовиков и как сложились судьбы исполнителей остальных персонажей, — в материале NEWS.ru.

© Кадр из фильма

Почему Кончаловский отказался снимать фильм о гареме товарища Сухова

Четырьмя годами ранее, в 1966-м, на экраны вышла лента «Неуловимые мстители» Эдмонда Кеосаяна в жанре истерна, вспоминал в интервью журналу «Караван историй» исполнитель роли Петрухи Николай Годовиков. Приключения и погони на фоне героизации Гражданской войны, отметил он, понравились советским зрителям. В Госкино было решено создать ленту аналогичного жанра, а создание сценария поручили сценаристу Валентину Чернову и Рустаму Ибрагимбекову.

Николай Годовиков рассказывал, что режиссуру картины предлагали Андрею Кончаловскому. Тот отказался, поскольку работал над лентой по русской классике — произведениям Ивана Тургенева. И съемки поручили режиссеру из Ленинграда Владимиру Мотылю.

Вдова актера Анатолия Кузнецова Александра Ляпидевская в своем последнем интервью вспоминала, что ее муж был утвержден на роль товарища Сухова фактически без проб. Однако незадолго до начала съемки, по ее словам, он сломал ногу, поэтому Кузнецова срочно заменили на Георгия Юматова.

«Из глаз искры — как заору!»

«Толя ногу сломал — выходя из машины, неудачно оступился. В больнице диагностировали перелом лодыжки и наложили гипс. А сроки поджимали, и Мотыль решил снимать Юматова. Я лечила мужа: вывозила на свежий воздух, обязательно заходили в церковь в Переделкино — мне сказали, там есть икона Тихвинской Божией Матери, надо просить, и она поможет. И Толя действительно стал удивительно быстро поправляться. А Юматов между тем сорвался, запил, да еще с кем-то из киногруппы подрался. Мотыль позвонил сначала мне: „Я в ужасе!“» — делилась Ляпидевская.

А поскольку Кузнецов почти поправился, то режиссер стал упрашивать его заменить Юматова. Однако артист отказывался, не желая «подсиживать» коллегу. Только после беседы с самим Юматовым Кузнецов дал согласие сниматься.

«Юматов объявился тем же вечером (дома у Кузнецовых. — NEWS.ru). Виновато сказал: „Толя, снимайся ты. Я чувствую, что не справляюсь с собой. Подвел всех своей пьянкой!“» — рассказывала Ляпидевская.

Годовиков ранее снимался у Мотыля в его предыдущей ленте — лирической военной драме «Женя, Женечка и „катюша“». Правда, там у Николая было всего несколько эпизодов, но режиссер запомнил фактурного парня. Годовиков не был профессиональным артистом. Отучившись в ПТУ, он подрабатывал помощником слесаря, но обожал кино и мечтал о ВГИКе.

По словам Годовикова, Мотыль говорил, что исполнителю роли Петрухи «даже репетиции не нужны», ему удается быть правдивым в кадре благодаря природному чутью. Однако некоторые сцены, рассказывал Николай, удавались не сразу. Самой трудной в исполнении, по его мнению, стала сцена гибели Петрухи от штыка Абдуллы.

«Мне под гимнастерку вставляли кусочек фанеры, и сыгравший Абдуллу Кахи Кавсадзе бил штыком именно в нее. Я закатывал глаза и „умирал“ молча. „В тебя же штык вонзают, ты орать должен!“ — ругался режиссер. Во втором дубле я уже вскрикнул, но, видимо, недостаточно выразительно. А потом Кахи промахнулся и мимо фанеры ударил. У меня искры из глаз, боль дикая. И я как завоплю! Хорошо хоть штык затупленным был, а то я бы на самом деле отдал концы», — делился Годовиков.

Почему фильм понравился Брежневу

Одним из первых зрителей картины стал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Он был большим поклонником хорошего кино, многие советские киноновинки оценивал лично. Так как он был поклонником жанра вестернов, то «Белое солнце пустыни» оценил высоко.

Мнение Брежнева, по воспоминаниям артистов, предопределило судьбу фильма — лента была отправлена в прокат без единой цензурной правки. По итогам 1970 года, в прокате его посмотрели около 50 млн советских зрителей.

Миллионные просмотры не принесли каких-либо финансовых выгод сыгравшим в картине артистам. Сыгравший Абдуллу Кахи Кавсадзе признавался автору материала, что лично его гонорар на съемках составлял 22 рубля за съемочный день. Зато артисты получили любовь зрителей на многие годы, а кино — статус легендарного. У космонавтов даже сложилась традиция пересматривать ленту каждый раз перед стартом.

«Я слышал, что фильм приносит баснословную прибыль, вот только кому? Моего актерского заработка, который я получил после съемок, хватило два раза накрыть стол. У меня еще и не главная роль. Но Толя Кузнецов, игравший главную, ненамного больше получил. Зато люди подходили на улицах, в основном женщины, признавались в любви: „Абдулла — моя любовь, я бы пошла к тебе в гарем!“» — с теплой улыбкой делился Кавсадзе, чья личная жизнь сложилась трагически.

Его жену, грузинскую актрису Беллу Мирианашвили, парализовало после вторых родов. Кавсадзе ухаживал за ней и сам воспитывал детей.

«Она играла в театре, начала сниматься в кино. Но после родов сильно заболела. И болела много лет. И ушла очень рано — в 1992 году, 28 августа. Это день Успения Девы Марии — когда уснула Богородица. Моя Белла лежала, я стал ее о чем-то спрашивать, она не отвечала. А потом сказала по-русски: „Оставь меня в покое, не лишай блаженства!“ И закрыла глаза. Я сначала подумал, просто заснула. Так я остался без моей Беллы», — делился артист с журналистом NEWS.ru.

Но он не считал себя одиноким. Радовался профессиональным успехам дочери Нануки и сына Ираклия, которые пошли по стопам родителей и стали артистами. Кавсадзе и сам продолжал играть в театре и сниматься в кино до конца своих дней.

«Есть работа в театре. И мои зрители — самые любимые после моих детей и внуков. Я всегда, заканчивая спектакль, говорю от души спасибо людям в зале — за то, что пришли», — признавался он.

Исполнитель роли Абдуллы ушел из жизни в 2021 году в возрасте 85 лет.

Как сложились судьбы других артистов ленты

Игравший роль таможенника Верещагина Павел Луспекаев умер в апреле 1970-го, через несколько дней после премьеры. Он всего три дня не дожил до 43-летия. Был ветераном Великой Отечественной войны и ушел из жизни от последствий фронтовых ран.

«Известный факт, что во время войны дядя Паша на фронте отморозил ноги и ему ампутировали фаланги пальцев. Ходил с трудом, жил на лекарствах. Страдал от сильнейших болей, но как мог скрывал это. Мы очень подружились на съемках. И я страшно горевал, когда его не стало. А ушел он от остановки сердца. Государственную премию за роль Верещагина дяде Паше дали уже посмертно», — вспоминал Николай Годовиков.

Исполнитель роли Петрухи так и не исполнил свою мечту о ВГИКе. Он трижды сидел в тюрьме. Первый раз, по его словам, за тунеядство, была такая статья в УК РСФСР. А он в ожидании новых ролей некоторое время нигде не работал. Во второй и третий раз наказали за кражи. Между сроками, по его словам, бомжевал, чуть не погиб в пьяной драке. Лишь в 1990-е смог начать законопослушную жизнь — женился, работал на строительстве метро и даже снялся в нескольких сериалах в небольших ролях.

Он ушел из жизни в 2017-м от рака. Ему было 67 лет. Тремя годами ранее, в 2014-м, в возрасте 83 лет умер Анатолий Кузнецов.

«С Толей мы прожили вместе 59 лет. Он стал частью меня. По два-три раза в неделю езжу на Новодевичье. Подолгу сижу возле него, разговариваю, словно с живым. А Толенька улыбается мне с фотографии», — говорила вдова «товарища Сухова» Ляпидевская за несколько дней до своей смерти в 2019-м.

Сыгравшая яркую роль младшей жены в гареме Абдуллы Гюльчатай Татьяна Федотова, по уверениям Годовикова, еще в 90-е ушла в религию.