Скончался актер из «Трех мушкетеров»

Испанский актер Анхель дель Позо скончался в субботу, 29 марта, в возрасте 90 лет.

© Вечерняя Москва

Артист родился в 1934 году в Мадриде. Его дебют в кино состоялся в 1960 году, а 20 лет спустя дель Позо оставил карьеру в кинематографе. За это время он снялся в более чем 70 проектах, 60 из которых представляют собой полнометражные фильмы.

Анхель дель Позо принял участие в съемках таких фильмов, как «Остров сокровищ» с американским актером и режиссером Орсоном Уэллсом, сыгравшим пирата Сильвера, «Три мушкетера» с британским актером Майклом Йорком в роли Д'Артаньяна, «Поезд ужасов» с актером Кристофером Ли, «Восстание наемников», «Золотой сфинкс», «Корсар» и другие ленты.

В 2020 году актер заразился коронавирусом, но ему удалось победить болезнь. В том же году он получил награду на испанском фестивале AWFF, посвященном вестернам, за вклад в кинематограф, передает Российская газета.