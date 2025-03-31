Юрий Колокольников: как русский актер покоряет Голливуд

Юрий Колокольников – один из немногих российских актеров, сумевших завоевать внимание Голливуда. Его путь к международной известности не был стремительным, но оказался по-настоящему впечатляющим.

Широкий зритель впервые узнал о нем за пределами России после роли Стира, предводителя одичалых, в культовом сериале «Игра престолов». Этот проект стал для Колокольникова важным шагом в карьере. Актер признаётся, что работа в таком крупном проекте дала ему не только бесценный опыт, но и новые возможности.

Одна из таких возможностей – роль в фильме Кристофера Нолана «Довод». В этом остросюжетном триллере Юрий сыграл помощника русского олигарха, появившись в кадре с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном.

Самый узнаваемый актер массовки Голливуда

Дальше – больше. Недавно Колокольников вновь привлеЮрий Колокольников: как русский актер покоряет Голливуд

к внимание мировой аудитории, появившись в новом сезоне популярного сериала «Белый лотос».

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.