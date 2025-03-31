Кто из звезд Голливуда изначально не планировал становиться актером

Случайность, удача, нужные знакомства — всё это сыграло ключевую роль в судьбах этих актёров. Они не планировали становиться звёздами, но мир кино нашёл их сам.

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Нам всегда кажется, что знаменитые актёры с детства мечтали о славе и настойчиво шли к своей цели. Однако реальность порой оказывается куда интереснее. Многие из тех, кого сегодня знают миллионы зрителей, даже не помышляли о карьере в кино, а иногда и вовсе планировали совершенно иную жизнь. Но судьба распорядилась иначе, и благодаря счастливой случайности они оказались на вершине Голливуда.

Джонни Депп

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Будущий капитан Джек Воробей никогда не мечтал о карьере актёра. В юности его увлекала только музыка — настолько, что он бросил школу в 15 лет, чтобы посвятить себя рок-н-роллу. Его мать поддержала увлечение сына и подарила ему первую гитару.

Депп играл в нескольких группах, женился и переехал в Лос-Анджелес в надежде построить музыкальную карьеру. Именно там судьба свела его с Николасом Кейджем, который предложил попробовать себя в кино. Джонни решил, что актёрство — хороший способ подзаработать, чтобы вернуться к музыке, и пошёл на кастинг фильма "Кошмар на улице Вязов". К удивлению, роль досталась именно ему.

С тех пор он снялся в десятках культовых фильмов, став одной из самых узнаваемых звёзд Голливуда. Однако о музыке он не забыл: сегодня Депп регулярно выступает на сцене со своей группой.

Розарио Доусон

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Шестнадцатилетняя Розарио сидела на крыльце, когда мимо проходил фотограф Ларри Кларк. Ему показалось, что девушка идеально подходит для роли в его фильме «Детки». Так Доусон попала в кино и со временем стала востребованной актрисой, в том числе во вселенной Marvel.

Ченнинг Татум

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В детстве Ченнинг не мог определиться с будущей профессией: он увлекался спортом, получал предложения поучаствовать в профессиональных соревнованиях, но в итоге бросил колледж и начал работать кем придётся.

В какой-то момент парень устроился стриптизёром в ночной клуб, и именно этот опыт впоследствии помог ему в карьере. Ченнинга заметили скауты модельного агентства, пригласили на съёмки рекламы, а затем и в кино. Первая крупная роль Татума — танцор в фильме "Шаг вперёд", который сделал его популярным.

Позже он вернулся к истокам в фильме "Супер Майк", где сыграл персонажа, основанного на собственном опыте работы в клубе. Однако недавно актёр заявил, что больше не намерен демонстрировать своё тело на экране.

Эванджелин Лилли

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Звезда "Остаться в живых" и киновселенной Marvel никогда не думала об актёрской карьере. В юности она работала стюардессой, подрабатывала официанткой и даже не задумывалась о модельном бизнесе. Однажды на улице её заметили представители модельного агентства Ford. Лилли не мечтала о модельной карьере, но согласилась сотрудничать ради заработка на учёбу. Это привело её к рекламным роликам и небольшим эпизодам в сериалах.

Переломный момент случился, когда подруга уговорила её пройти кастинг в "Остаться в живых". Роль Кейт Остин сделала Лилли звездой, а дальше её ждала киновселенная Marvel и голливудские блокбастеры.

Памела Андерсон

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Будущая звезда "Спасателей Малибу" работала фитнес-инструктором в Ванкувере и даже не задумывалась о модельном бизнесе. Всё изменилось, когда во время футбольного матча камера крупным планом показала Памелу на стадионном экране.

Публика пришла в восторг, и вскоре ей предложили контракты с мужскими журналами, а затем и работу на телевидении. Так началась карьера одной из самых ярких блондинок Голливуда.

Харрисон Форд

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Форд действительно мечтал стать актёром, но его первые попытки не увенчались успехом. Он соглашался на любые эпизодические роли, но сцены с его участием часто вырезали. В итоге Харрисон разочаровался и начал работать плотником, чтобы зарабатывать на жизнь.

Именно в этот момент судьба сделала неожиданный поворот: на одной из студий его заметил Джордж Лукас, который предложил попробовать себя в фильме "Американские граффити". Позже именно он дал Форду роль Хана Соло в "Звёздных войнах". Сегодня Харрисон Форд — один из самых успешных актёров Голливуда, и сложно представить, что он мог так и остаться плотником.

Дженнифер Лоуренс: от случайной поездки в Нью-Йорк до «Оскара»

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Будущая звезда "Голодных игр" и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда вовсе не планировала карьеру в кино. В 14 лет Дженнифер с матерью отправилась в Нью-Йорк на экскурсию, где её заметил представитель модельного агентства. Карьера манекенщицы девушку не привлекала, но атмосфера шоу-бизнеса покорила её настолько, что она решила стать актрисой.

Начинала Джен с низкооплачиваемых ролей, но вскоре её талант был замечен, и путь к славе оказался стремительным.

Том Уэллинг

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До того как стать звездой "Тайн Смолвиля", Том Уэллинг работал строителем. Его высокую и атлетичную фигуру заметили представители модельного агентства. Позже он решил попробовать себя в кино и получил главную роль, сделавшую его знаменитым.

Джейсон Стэтхэм

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Сегодня Джейсон Стэтхэм — воплощение мужественности в боевиках. Но его путь к кино начался с прыжков в воду: в 12 лет он был в составе британской сборной и участвовал в Олимпиаде. Однако зарабатывал он вовсе не спортом, а продажей украшений и парфюмерии на улицах Лондона.

Именно тогда его харизму заметили представители модельного агентства, а затем и режиссёр Гай Ричи, который дал Джейсону его первую роль в кино.

Дэвид Бореаназ

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Знаменитый «Ангел» из культового сериала «Баффи — истребительница вампиров» получил свою первую роль, просто гуляя с собакой. Его заметил сосед, знакомый с продюсерами шоу, и предложил попробовать себя в кастинге. Как вспоминал создатель «Баффи» Джосс Уидон, реакция женщин на прослушивании сразу же сделала Бореаназа фаворитом.

Шарлиз Терон

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Будущая обладательница «Оскара» родом из ЮАР и с детства занималась балетом. После травмы она собиралась вернуться домой, но судьба распорядилась иначе. Находясь в Лос-Анджелесе, Шарлиз пыталась обналичить чек от матери, но столкнулась с отказом кассира. Разозлившись, она устроила эмоциональную сцену, которая привлекла внимание голливудского импресарио Джона Кросби. Именно он помог ей сделать первые шаги в кино.

Ален Делон

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Молодого Алена Делона исключали из школ за плохое поведение, а родители советовали ему освоить профессию мясника. После службы в морской пехоте он перебивался случайными заработками и пытался попасть в кино. Однако продюсеры долгое время отказывались работать с ним, считая, что он "слишком красив".

Переломный момент наступил, когда его познакомили с режиссёром Ивом Аллегре, который дал Делону первую значимую роль в фильме "Когда вмешивается женщина".

Мэрилин Монро

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Норма Джин Мортенсон, известная всему миру как Мэрилин Монро, в юности работала на заводе, где покрывала самолёты огнеупорным составом. Именно там её заметил армейский фотограф, и её снимок попал на обложку газеты. Фотограф убедил девушку, что с её внешностью она может покорить мир. Так Норма перекрасилась в блондинку, взяла псевдоним и стала звездой Голливуда.

Через год Мэрилин решила, что шоу-бизнес - это не ее призвание и захотела вернуться к обычной жизни, но супруг Артур Миллер (сценарист-драматург) уговорил ее остаться в Голливуде. Он написал сценарий к фильму "Неприкаянные" специально для нее. Монро последовала его совету: она осталась в киноиндустрии, снялась в фильме по сценарию мужа, а после завершения съемок развелась с ним.

Мэл Гибсон

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Будущий «Безумный Макс» и «Храброе сердце» не планировал карьеру в кино. Всё изменилось, когда он подвозил друга на кастинг. В тот день Гибсон выглядел не лучшим образом — с синяками после драки. Однако режиссёр Джордж Миллер посчитал, что его внешность идеально подходит для антиутопического фильма. Когда Мэл вернулся на повторный кастинг уже без синяков, ему предложили главную роль вместо эпизодической.

Сегодня серия фильмов о "Безумном Максе" считается образцом и вдохновением для сценаристов, которые планируют писать о после апокалиптическом мире. В 2015 году режиссер Джордж Миллер решил, что в силу возраста Мэл Гибсон больше не подходит для роли Макса и заменил его на британского актера Тома Харди, который несомненно отлично справился с этой ролью.

На данный момент идут съемки о продолжении франшизы "Безумный Макс: Пустошь". Выход фильма анонсируют в 2030 году.

Эштон Кутчер

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В юности Эштон мечтал стать актёром, но учился на химика. Однажды на улице его заметил скаут модельного агентства. Работа в модельном бизнесе помогла ему обрести связи, и вскоре он получил роль в сериале «Шоу 70-х».

Мало кто знает, но сейчас Эштон больше увлечен бизнесом, чем кино. В свое время актер стал инвестором и сооснователем Skype, Airbnb, Pinterest, Uber и других прибыльных проектов.