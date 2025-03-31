Константин Эрнст рассказал о своих любимых сериалах

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поделился с KP.RU своими фаворитами среди выпущенных телеканалом сериалов.

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«Я всегда с иронией воспринимаю вопрос о любимой книге. Мне всегда кажется, что люди, с готовностью на него отвечающие, только эту книгу и читали. Чтобы вас не разочаровывать, отвечу, что сегодня я бы назвал "Триггер" и "Союз спасения", а завтра - наверняка что-то другое. Мы же производим и показываем огромное количество сериалов», — сказал он.

Глава Первого канала также объяснил, почему даже успешные форматы со временем уходят из эфира.

По его словам, "реакция на новое всегда сильнее, чем на уже знакомое, и это связано с особенностями восприятия, а не с качеством продукта. Срок жизни обычного проекта - от одного до трёх сезонов. Всё, что остаётся в эфире дольше ("КВН", "Что? Где? Когда? "), это уже невероятный успех".