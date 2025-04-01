Глебу Калюжному дали отсрочку от армии из-за съемок в военном фильме

Актер сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный отправится в армию не раньше мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Калюжному дали отсрочку, поскольку он является студентом очного отделения. Кроме того, в данный момент 26-летний артист снимается в военном фильме «Малыш» о штурме Мариуполя. Сообщается, что актер отправится в военкомат после сдачи сессии и окончания съемок в Донбассе.

Ранее стало известно, что Калюжный решил пойти в армию, чтобы избежать уголовного наказания за уклонение от срочной службы. Актер шесть лет скрывался от призыва и не являлся в военкомат по повесткам. Сообщалось, что звезда «Вампиров средней полосы» попросил отправить его служить в оркестровые войска.