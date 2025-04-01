Скончалась звезда сериала «Коломбо» Сиан Барбара Аллен

От болезни Альцгеймера умерла Сиан Барбара Аллен, звезда сериала "Коломбо"
Ушла из жизни Сиан Барбара Аллен, американская актриса кино и сериалов и сценаристка.
78-летней актрисы не стало в понедельник в Северной Каролине.
Как пишет Variety, ссылаясь на свой источник, причина смерти - болезнь Альцгеймера.
Сиан Барбара Аллен родилась в 1946 году в Пенсильвании. На экране дебютировала в 1971-м, и большая часть ее карьеры пришлась на 1970-е. Последнее появление на ТВ - 1990 год, шоу "Закон Лос-Анджелеса".
В портфолио номинантки на премию "Золотой глобус" - "Дымок из ствола", "ФБР", "Железная сторона", проекты линейки "Коломбо", "Пугало", "Тебе понравится моя мама", "Кричи, красотка Пегги", "Невероятный Халк".
Бывший муж - актер Питер Гелблум, они вместе снялись в "Коджаке".