Скончалась звезда сериала «Коломбо» Сиан Барбара Аллен

Ушла из жизни Сиан Барбара Аллен, американская актриса кино и сериалов и сценаристка.

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78-летней актрисы не стало в понедельник в Северной Каролине.

Как пишет Variety, ссылаясь на свой источник, причина смерти - болезнь Альцгеймера.

Сиан Барбара Аллен родилась в 1946 году в Пенсильвании. На экране дебютировала в 1971-м, и большая часть ее карьеры пришлась на 1970-е. Последнее появление на ТВ - 1990 год, шоу "Закон Лос-Анджелеса".

В портфолио номинантки на премию "Золотой глобус" - "Дымок из ствола", "ФБР", "Железная сторона", проекты линейки "Коломбо", "Пугало", "Тебе понравится моя мама", "Кричи, красотка Пегги", "Невероятный Халк".

Бывший муж - актер Питер Гелблум, они вместе снялись в "Коджаке".