Сидни Суини появится в адаптации культовой аниме-франшизы «Гандам»

По данным издания Deadline, актриса Сидни Суини, известная по «Эйфории», может сыграть в адаптации культовой аниме-франшизы «Гандам».

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Подробности о роли, которую играет Суини, пока держатся в секрете, как и сюжет фильма. Представители Legendary отказались от комментариев.

Детали сюжета и роль актрисы не раскрываются. Режиссером и сценаристом фильма выступит Джим Микл, шоураннер сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами».

Франшиза «Гандам» стартовала в 1979 году с сериала «Мобильный воин Гандам», ставшего одним из пионеров поджанра меха.