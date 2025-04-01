Звезда «Большой маленькой лжи» сыграет во втором сезоне сериала «Рай»

Как сообщает издание Deadline, в сериале «Рай» произошло звёздное пополнение. К касту второго сезона шоу присоединилась актриса Шейлин Вудли, звезда проекта «Большая маленькая ложь» от HBO.

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Сообщается, что девушка исполнит роль одной из выживших после глобальной катастрофы. Точные детали её роли держатся в секрете, сейчас актриса уже приступила к работе над вторым сезоном, который снимают в Лос-Анджелесе.

«Рай» рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать президента США. Однажды чиновника находят мёртвым в его собственном доме — постепенно зритель выясняет, что знает далеко не всю картину происходящего. Шоу дебютировало в начале 2025 года и стало одним из главных хитов онлайн-кинотеатра Hulu за последние годы.