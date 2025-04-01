Сценарист нового «Буратино» объяснил, почему главную роль сыграла девочка

Выбор актрисы на роль Буратино был продюсерским решением, сказал в эфире НСН Андрей Золотарев, отметив, что много работал с Корниенко, а фильмы с ней становились блокбастерами.

Сценарист фильма «Буратино» Андрей Золотарев в интервью НСН рассказал, почему на главную роль выбрали 14–летнюю актрису Виталию Корниенко.

Новая экранизация повести Алексея Толстого «Золотой ключик» выйдет на российские экраны 1 января 2025 года. Режиссером картины выступил Игорь Волошин, главные роли сыграли Виталия Корниенко (Буратино), Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Александр Петров (Кот Базилио), Марк Эйдельштейн (Артемон) и другие звездные актеры. Золотарев отметил, что давно работает с Виталией.

«Ее выбрали по многим причинам, но это очень талантливая девочка, она на наших глазах растет, мы с ней много работаем. Я считаю, что она великолепная актриса, у нее огромное будущее, при этом она с самого детства все время работает с нами. Мы каждый раз с ней делаем какие-то блокбастеры, зачем останавливаться? По-моему, это очень хорошая идея. Это не я принимал решение, что она должна прийти, это все-таки продюсерское решение, но я был очень рад, когда узнал, что она в касте», - сказал сценарист. По его словам, в фильме не будет радикальных изменений по сравнению с советским телефильмом 1975 года «Приключения Буратино».

«По большей части это классическая история, мы ее немного трансформировали, но не радикально. При этом "Буратино" - это цельный фильм, зрители увидят середину, начало и конец, что сегодня редкость. Работа над сценарием шла примерно два года. Мне нравится то, что получилось, поэтому надеюсь, что этот фильм увидит как можно больше людей. Очень надеюсь, что и моим детям это понравится. Я думаю, все, кто работал над фильмом, делали это для своих детей», – заключил собеседник НСН.

При этом Золотарев не стал раскрывать, насколько герои картины и сам Буратино будут обработаны с помощью компьютерной графики. В числе фильмов, в которых снялась Виталия Корниенко, «Лёд 3», «Маша и медведи», а также сериал «Папины дочки. Новые». При этом более чем в ста картинах она выступила в качестве актрисы дубляжа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Андрей Золотарев рассказывал НСН о работе над экранизацией знаменитой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом».