Стивен Спилберг признан богатейшей знаменитостью

Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг возглавил список богатейших знаменитостей мира. 39-й ежегодный рейтинг долларовых миллиардеров опубликовал журнал Forbes.

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Состояние режиссера оценивается в $5,3 млрд. В публикации подчеркивается, что Спилберг впервые попал в рейтинг богатейших американцев еще в 1994 году.

«В дополнение к доходам от съемок в кино, Спилберг договорился о бессрочном получении 2% от продажи билетов в тематических парках Universal», — говорится в публикации.

Второе место в рейтинге Forbes занял режиссер Джордж Лукас. Его состояние оценивается в $5,1 млрд.

Тройку лидеров рейтинга замыкает баскетболист Майкл Джордан с состоянием в $3,5 млрд.

До этого сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск, курирующий работу ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), признан богатейшим человеком мира.