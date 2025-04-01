Актриса Сидни Суини отменила свадьбу ради карьеры

Американская актриса Сидни Суини, наиболее известная по ролям в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос», рассталась со своим женихом Джонатаном Давино — об этом сообщает журнал People.

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Пара встречалась с 2018 года и была близка к свадьбе, но с недавних пор Сидни «чувствовала себя не в своей тарелке». После размолвки с бизнесменом актриса планирует уделить всё внимание карьере — в данный момент проходят съёмки третьего сезона «Эйфории», а впереди у Суини ещё несколько важных ролей.

Сейчас она готовится к работе в чёрной комедии «Маска Красной смерти» по рассказу Эдгара Аллана По, а инсайдеры видят её в новой адаптации аниме-франшизы «Гандам».