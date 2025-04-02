Актер Денис Васильев рассказал о своих планах в кино

На счету актера Дениса Васильева почти 70 киноролей, включая знаменитые сериалы «Папины дочки» и «Первый отдел». Среди новых работ – мистический детектив «Крестоносцы», премьера которого намечена на 7 апреля. Артист поделился с «ФедералПресс» своим опытом отношением к потусторонним явлениям, рассказал, как ему помогает образование психолога, и поделился планами относительно Сибири.

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«Я прагматик. Даже если мне показалось, что я вижу какой-то знак, стараюсь относиться к этому спокойно и не придавать чрезмерного значения. Другой вопрос – интуиция. Вот к ней я пытаюсь прислушиваться. Не всегда получается, но я стараюсь.

Мы с супругой получили дипломы психологов со специализацией по семейной психологии. В будущем я хочу пройти дополнительное обучение и даже приступить к консультированию, поскольку мне интересна эта тема. Считаю, что и я становлюсь здоровее благодаря психологии, и есть ощущение, что также могу кому-то помочь стать счастливее.

Иркутск - город с богатой историей, связанный с декабристами. Мне было бы интересно сыграть что-то историческое. Почему-то пока не представлялась такая возможность, не складывалось с историческими проектами. Я всегда жду, очень хочу, мечтаю об этом. Так что я открыт к предложениям, жду и надеюсь (смеется).

В моей жизни были моменты, когда я проснулся утром и понял, что надо что-то менять. Да, такое было неоднократно, и я этому рад. Очень часто вижу людей, которым очевидно нужно что-то менять, но, к сожалению, их подобная мысль не посещает. Они чувствуют: происходит что-то не то, но не осознают, насколько необходимы перемены. Им просто не хорошо. Поэтому я счастлив, что ко мне эти мысли приходили и не раз, и у меня хватило сил и решимости что-то поменять.

Так сложилось, что я не очень много путешествовал по России, но в последние два года мы постоянно с женой это обсуждаем. Оба хотим начать ездить по стране и в силу сложившихся обстоятельств, да и возможно мы взрослеем, хотим видеть, что происходит вокруг, а не только в нашем городе. В ближайшее время планируем начать с Алтая и Байкала. Пока так».