Как сложились судьбы актеров фильма «Приключения Электроника»

Советский фильм «Приключения Электроника» вышел в 1980 году и сразу же завоевал популярность среди детей и взрослых, став по-настоящему культовым. Сюжет повествует о школьнике Сереже Сыроежкине и о его гениальном роботе-двойнике по имени Электроник, который всеми силами пытается доказать, что он тоже может быть настоящим человеком. Подробнее о том, как сложились судьбы главных звезд картины, — в материале «Вечерней Москвы».

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Братья Торсуевы (Сыроежкин и Электроник)

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Близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие Сережу Сыроежкина и Электроника соответственно, были 368-ми по счету на кастинге. Изначально режиссер картины Константин Бромберг планировал найти актеров помладше, но в итоге взял Торсуевых. Также интересно, что первоначально Юрий должен был сыграть Электроника, а Владимир — Сережу Сыроежкина. В итоге получилось наоборот.

После выхода фильма они получили всесоюзную популярность. Отслужив в армии, Юрий поступил в Институт Азии и Африки, а Владимир — на философский факультет МГУ, однако в итоге получил диплом юриста. Они снимались и в других фильмах, но ни одна картина не оказалась такой же успешной, как «Приключения Электроника». Например, в 2000-х и 2010-х годах Торсуевы снялись в нескольких сериалах, а в 2023 году — в раскритикованном всеми фильме «Брат-3» (он не имеет никакого отношения к картинам «Брат» и «Брат-2»).

Кроме того, Торсуевы пробовали открыть свой бизнес, но и он не принес им успеха. В течение своей жизни они успели много разного: попробовали стать певцами, ремонтировали автомобили, продавали вино и владели ночными клубами. Владимир даже занимал должность советника заместителя губернатора Красноярского края.

Что касается личной жизни, то Юрий был дважды женат. Первый брак продлился 10 лет, но детей в нем не появилось. Вторая жена родила ему сына и дочь. Владимир был женат пять раз, отцом он стал лишь в 42 года, но с матерью своей дочери тоже развелся. На данный момент он холост. Братьям сейчас по 58 лет.

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Василий Скромный, сыгравший Макара Гусева, попал в фильм через кастинг, который проходил прямо в его школе. После выхода картины он окончил Одесскую киностудию. Вскоре вышли и новые фильмы с его участием: «Школа», «Я — Хортица», «Третье измерение», «Взять живым» и «Комбаты».

Однако внезапно Скромный решил завершить актерскую карьеру. Как выяснилось позже, все дело было в его любви к морю. Он работал спасателем на пляже, а затем отслужил два года в морской авиации, после чего окончил мореходное училище и устроился на должность боцмана. Он плавал на торговых судах дальнего плавания.

О личной жизни Скромного ничего неизвестно: он тщательно ее скрывает от журналистов. Сейчас ему 60 лет.

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Максим Калинин, сыгравший Вову Королькова, после выхода фильма снялся лишь в эпизодической роли в сериале «Конь Белый», после чего перестал быть как-либо связанным с миром кино. Он отучился на экономиста в МГУ, а потом работал брокером, став одним из главных экспертов по ценным бумагам в России.

Он был дважды женат: первая супруга подарила ему дочь, а вторая — сына.

Однако в 2011 году жизнь Калинина внезапно оборвалась: тело экс-актера обнаружили возле его дома, а в квартире нашли предсмертную записку. Родственники не согласились с официальной версией о суициде: по их словам, Калинин слишком любил жизнь, чтобы так поступить. На момент смерти ему было 43 года.

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Евгений Лившиц (Чижиков)

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Евгений Лившиц, сыгравший роль Чижикова, до «Электроника» успел сняться в детском фильме «Марка страны Гонделупы». После «Приключений Электроника» он снялся еще в двух лентах — «История одного подзатыльника» и «4:0 в пользу Танечки», но затем решил оставить карьеру в кино, посвятив себя музыке.

Успешно окончив Институт музыки имени Шнитке, экс-актер перебрался Германию, где устроился на работу в Дюссельдорфский симфонический оркестр. Информация о личной жизни Лившица отсутствует.

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Оксана Алексеева, исполнившая роль Майи Светловой, с самого детства мечтала играть в кино и благодаря своей целеустремленности смогла обойти других претенденток на роль.

Несмотря на это, после выхода «Электроника» связывать свою жизнь с миром кино она не стала. Алексеева окончила Одесский политехнический институт, отучившись на экономиста-программиста, и почти сразу вышла замуж. Молодожены перебрались в Минск, где у них родился сын. Вскоре она устроилась на работу в частную фирму, где позже стала директором.

Первый брак актрисы распался, однако позже она познакомилась с французом, за которого в 2006 году вышла замуж и уехала жить в Лион.

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Валерия Солуян (Кукушкина)

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Роль Зои Кукушкиной принесла актрисе Валерии Солуян не только известность, но и проблемы. Актриса настолько хорошо сыграла ябеду, что ее начали сторониться настоящие одноклассники.

После выхода «Приключений Электроника» Солуян нигде больше не снималась. После школы она поступила в Московский медицинский институт имени Сеченова. Сейчас работает врачом-дерматологом в московской клинике. Несколько лет назад она вышла замуж и родила сына.

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В 1981 году состоялась премьера еще одного культового фильма — «Вам и не снилось...», повествующего о любви двух старшеклассников Кати и Ромы. Молодые люди сталкиваются с препятствиями со стороны родителей и школы. Фильм стал настолько успешен, что его даже показывали в США. Как сложились судьбы актеров, сыгравших в картине, — в материале «ВМ».