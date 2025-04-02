Тайный сын, роман с Гузеевой, мнение об СВО: как живет Нагиев

Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев впервые признался в том, что у него есть 16-летний сын. Что известно о втором наследнике артиста, как сложилась личная жизнь Нагиева, говорил ли он об СВО?

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Что Нагиев рассказал о втором сыне

По словам актера, младшего сына зовут Марк. Информацию о нем Нагиев держал в тайне. Ранее было известно лишь о его старшем сыне Кирилле, которому в настоящий момент исполнилось 35 лет. В СМИ называли Марка внебрачным ребенком актера.

«Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю», − заявил Нагиев.

По словам артиста, он часто дискутирует со своим вторым ребенком на тему кинематографа. Нагиев подчеркнул, что Марк интересуется исключительно глубокими и высококачественными кинолентами, которые признаются шедеврами. Актер подчеркнул, что ребенок требует, чтобы он смотрел эти фильмы вместе с ним, однако Нагиев не желает в настоящий момент нагружать себя тяжелыми картинами. Артист добавил, что Марку нужно пройти этот этап заинтересованности шедевральными фильмами, однако ему самому это уже не надо.

О личной жизни актера мало что известно. Во время учебы в театральном институте состоял в отношениях с заслуженной артисткой РФ Ларисой Гузеевой. Их роман продлился недолго.

«Это была вспышка, всплеск!» — отмечал актер.

С 1986 по 2010 год он состоял в браке с писательницей Аллой Селищевой, известной под псевдонимом Алиса Шер. В 1989 году у них родился сын Кирилл Нагиев. Наследник пошел по стопам отца и стал актером, он снимался в лентах «Холоп», «The Телки» и других.

Сейчас Нагиев о своей личной жизни не распространяется.

Говорил ли Нагиев об СВО

Нагиев не делал публичных заявлений насчет спецоперации. Также актер опроверг появившиеся в 2023 году слухи о том, что он пожертвовал на нужды российской армии 200 млн рублей.

В одном из последних интервью актер признался, что его мнение о политике и родине неоднократно менялось.

«На вопросы, что такое жизнь, политика, родина, на разных этапах у меня были разные ответы», — сказал он.

После начала СВО Нагиев перестал вести проекты на федеральных каналах и посещать светские мероприятия.

Так, в сентябре 2022 года актер не стал продолжать работу в проектах «Голос» и «Голос. Дети», где его заменила Яна Чурикова. Генеральный продюсер телеканала Юрий Аксюта объявил, что артист устал и решил взять отпуск.

Позже Нагиев отказался от предложения вести Премию МУЗ-ТВ в 2023 году.

«Придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках"», — объявил он.

Чем сейчас занимается Нагиев

24 марта состоялась премьера сериала «Актерище», в котором главные роли исполнили Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко.

Первыми на красную дорожку вышли главные звезды картины. Нагиев предстал перед публикой в черном пиджаке и брюках свободного кроя. Шоумен скрыл глаза за темными очками — этот аксессуар, как известно, является неотъемлемой частью его брутального образа.

К слову, поклонники с радостью отметили, что после долгого перерыва в карьере и отъезда в Эмираты их кумир наконец-то вышел в свет.

27 марта состоялась премьера сериала «Злые люди», в котором Нагиев также сыграл главную роль. В 2025 году ожидаются премьеры лент «12 стульев», «Колбаса» и «Отель мечты», в которых задействован актер.