Обида Михалкова и слухи о болезни: куда пропал Олег Меньшиков

Народный артист России Олег Меньшиков продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах, личной жизни и состоянии здоровья?

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Чем известен Олег Меньшиков

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухове Московской области. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Дебют актера в кино состоялся в 1980 году в фильме «Жду и надеюсь». Известность ему принесла роль Костика в фильме «Покровские ворота». Также он снимался в лентах «Родня», «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Доктор Живаго», «Золотой теленок», «Легенда № 17», «Гоголь. Начало» и других. На настоящий момент в фильмографии артиста более 60 работ.

С 2012 года Меньшиков является художественным руководителем Московского драматического театра имени Ермоловой. В 2022 году у него был конфликт с уволенными из театра актерами.

«В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива — как творческой, так и внутренней», — говорилось на сайте театра.

Тогда 13 сокращенных артистов обратились в суд для защиты своих прав и добились восстановления на работе и выплаты компенсации.

Что известно о личной жизни Меньшикова

Олег Меньшиков женат на актрисе Анастасии Черновой, которая на 23 года младше его. Пара официально зарегистрировала брак в 2005 году, детей у супругов нет.

«Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла», — признавался артист.

Что известно о состоянии здоровья Меньшикова

Telegram-канал Mash в феврале сообщил, что у Олега Меньшикова выявили онкологическое заболевание.

«Сейчас народный артист РФ проходит спецтерапию. Ранее на то, что у него есть серьезное заболевание, обратили внимание светские обозреватели. Писали, что актер резко похудел и облысел», — утверждал Mash.

При этом начальник отдела по связям с общественностью Театра имени Ермоловой Ксения Дремова опровергла информацию о наличии рака у артиста.

«Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. <…> Это чушь и бред, который не имеет ничего общего с реальностью», — сказала она.

О проблемах со здоровьем Меньшиков говорил только в 2021 году. Тогда он лег на плановую операцию, в ходе которой возникли осложнения, и он некоторое время находился в коме.

«После комы у меня произошел какой-то сдвиг. Я стал по-другому понимать происходящее. Нет, это не переоценка. Просто возник другой взгляд на все. Не знаю, как это назвать», — делился он.

Как Меньшиков обидел Михалкова

Народный артист РСФСР Никита Михалков рассказывал, что Олег Меньшиков нанес ему удар, когда за два дня до начала съемок ленты «12» отказался от участия в ней, несмотря на то, что был утвержден на главную роль.

«Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный», — сообщил режиссер в интервью Надежде Стрелец.

Чем сейчас занимается Меньшиков

Олег Меньшиков в 64 года продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях Театра им. Ермоловой «Сильва», «Комната Адлера», «1900» и «Оркестр мечты. Медь». В последние годы артист редко снимается в кино. Премьер с ним в 2025 году не ожидается.

Актер не комментировал проведение спецоперации. В своих ранних интервью Меньшиков говорил, что его не интересуют политика и происходящие на Украине события.