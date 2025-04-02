Чем прославился актер Вэл Килмер

Он умер в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет. По словам его дочери Мерседес, причиной смерти актёра стала пневмония. Килмер многие годы боролся с раком и даже потерял голос, поэтому в довольно популярном фильме о нём вместо него говорил сын. Актёру всё же удалось вернуться на экраны незадолго до смерти. Рассказываем, что Килмер успел сделать для кино.

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Кто такой Вэл Килмер

Вэл Эдвард Килмер родился в Лос-Анджелесе 31 декабря 1959 года.

Он рос в районе Чатсворт и учился в одном классе с другими будущими звёздами Голливуда Кевином Спейси и Мэр Уиннингем.

Когда Вэлу было 9 лет, его родители развелись. В 1977 году в семье произошла трагедия — младший брат Килмера утонул в бассейне.

Позже актёр признавался, что у него ушли годы на то, чтобы пережить это.

В 17 лет Килмер поступил в Джульярдскую школу в Нью-Йорке — одно из крупнейших в США высших учебных заведений в области искусства. Он стал одним из самых молодых студентов, которых когда-либо брали туда на актёрскую программу.

Первые роли Килмер сыграл не в кино, а в театре на Бродвее. Это было в 1983 году, а его первыми партнёрами по сцене стали Шон Пенн и Кевин Бэкон.

В театре Килмеру довелось сыграть Гамлета, но успех ему всё-таки принесло кино.

Чем известен Вэл Килмер в кино

Первую роль в кино Килмер сыграл в 1984 году. Его дебютом стал фильм–пародия на шпионские драмы времён холодной войны «Совершенно секретно!». В нём он сыграл американского певца, который случайно оказывается вовлечён в заговор в Восточной Германии.

С тех пор роли музыкантов стали визитной карточкой Килмера. Одна из самых известных его ролей — лидера и вокалиста The Doors Джима Моррисона в одноимённом фильме 1991 года.

Ещё одно известное киновоплощение Килмера — Бэтмен. Легендарного персонажа DC Comics он сыграл в 1995 году в фильме «Бэтмен навсегда».

Среди других известных ролей: «Топ Ган» («Лучший стрелок», 1986), «Остров доктора Моро» (1996), «Страна чудес» (2003), «Между» (2011).

В последний раз он появился на экранах в 2022 году в фильме «Топ Ган: Мэверик».

Значимых кинонаград у Килмера не было, тем не менее его имя всегда было на слуху в Голливуде.

Чем болел Вэл Килмер

В 2014 году Килмеру диагностировали рак горла. Из-за болезни актёр потерял голос.

В 2021 году на экраны вышел байопик о нём «Вэл», где вместо Килмера говорил его сын.

Сообщалось, что актёру всё-таки удалось победить онкологию.