Умерла актриса-лилипут Пэтти Малони

Американская актриса кино и сериалов, кукловод и карнавальная артистка, танцовщица и артистка озвучания Патрисия "Пэтти" Энн Малони скончалась в понедельник, 31 марта.

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О ее смерти сообщает People со ссылкой на подтверждение от брата 89-летней артистки. День рождения Пэтти отметила 17 марта.

Малони - это Лоис Аддамс из культовой "Семейки Аддамс" Зонненфельда 1991 года, жена кузена Слоша. Та самая, что плясала "Мамушку", танец братской любви Аддамсов.

Актриса-лилипут скончалась в хосписе во Флориде после нескольких перенесенных инсультов.

Пэтти Малони родилась в 1936 году. С семи лет жила во Флориде. Снималась с первой половины 1970-х: "Не бойся темноты", "Маленький домик в прериях", "Ангелы Чарли" (сериал), озвучание мультфильма Бакши "Властелин колец", спецвыпуск "Звездных войн" в 1978-м, "Женаты и с детьми", "Звездный путь: Вояджер" и десятки других проектов.