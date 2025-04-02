Семь самых ярких ролей Вэла Килмера

2 апреля стало известно о смерти от пневмонии известного голливудского актера Вэла Килмера. За свою карьеру он сыграл около сотни ролей в кино. «Вечерняя Москва»составила подборку его самых ярких актерских работ.

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Ник Риверс, «Совершенно секретно!» (Top Secret!, 1984)

© Вечерняя Москва

Восточная Германия времен то ли «холодной войны», то ли Третьего рейха, замышляет коварный план по уничтожению кораблей НАТО, для чего похищает ученого Поля Фламонда и заставляет его сотворить мину «Поларис». Прикрытием для преступных замыслов немцев служит международный фестиваль, на который приглашены артисты из разных стран мира. США представляет модный серф-рок певец Ник Риверс, который в первый же день он знакомится с участницей подпольного сопротивления Хиллари — дочерью доктора Фламонда.

Пародия на популярные в 1980-е годы шпионские триллеры и экзотические мелодрамы многих поставила в тупик из-за своей «идеологической диверсионности» — представители немецких властей выглядят в фильме как фашистские оккупанты, якобы борющиеся с подпольным движением во Франции. Дебютанту Килмеру, блестяще исполнившему все вокальные партии, картина принесла мировую известность.

Мадмартиган, «Уиллоу» (Willow, 1988)

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В этой удивительно красивой приключенческой сказке Рона Ховарда Килмер исполнил роль мошенника, но при этом искусного и доблестного воина Мадмартигана, который помогает главному герою доставить чудесную девочку Элору к родителям. Снятый задолго до «Властелина колец» и совершенных компьютерных технологий, сегодня «Уиллоу» все так же вызывает интерес и поражает воображение. Удивительно, но в 1988 году главной «приманкой» для зрителей был не фэнтезийный сюжет, а именно 29-летний Килмер, незадолго до этого сыгравший в мегауспешном фильме «Лучший стрелок». На съемках актер познакомился со своей будущей женой Джоан Уэйли.

Джек Эндрюс, «Убей меня снова» (Kill Me Again, 1989)

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Молодая красавица Фэй Форрестер (Джоан Уэйли-Килмер) помогает своему любовнику Винсу (Майкл Мэдсен) совершить дерзкое ограбление двух членов мафии и забрать у них чемоданчик с огромной суммой денег. Парочка отправляется в автомобильное путешествие подальше от места происшествия. «Вырубив» Винса, Фэй обращается за помощью к частному детективу Джеку и просит его сымитировать ее смерть.

Попав под власть чар Фэй, Джек соглашается, и как по нотам разыгрывает «иллюзию убийства». После того, как девушка исчезает, полиция, мафия и Винс начинают охотиться за Джеком, чтобы выяснить, где деньги и… «труп» Фэй. В 1989 году фильм получил гран-при Кинофестиваля детективного кино в Коньяке (Франция) и приобрел статус культового. Во многом этому способствовала искренняя манера игры Килмера, получившего возможность сниматься вместе с супругой.

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Впечатляющий набор эпизодов из биографии Джима Моррисона и одна из самых насыщенных ролей Килмера. Несмотря на то, что Оливер Стоун серьёзно исказил историю The Doors и занимался откровенным мифотворчеством, картина стала одним из главных фильмов о рок-музыке. В стремлении максимально слиться со своим персонажем, на площадке и вне нее Вэл просил называть себя Джимом. Как и в «Совершенно секретно!» он сам исполнил все песни, причем так, что бывшие участники группы иногда не могли отличить его исполнение от оригинальной записи. Однажды Килмер до такой степени вжился в роль, что прыгнул со сцены и сломал себе руку. В 1992 году за эту работу он был номинирован на премию MTV Movie Awards в категории «Лучший актер».

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По данным на 2013 год, ремейк телевизионного фильма «Сделано в Лос-Анджелесе» занимает 119-е место в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb. В картине рассказывается о противостоянии банды Нила Макколи (Роберт Де Ниро), в которую входят Крис Шихерлис, Майкл Черитто (Том Сайзмор) и Трехо (Дэнни Трехо), и бескомпромиссного полицейского Винсента Ханны (Аль Пачино). По иронии судьбы Килмер играет роль, которую первоначально исполнил Питер Добсон в «Сделано в Лос-Анджелесе». Тот же Добсон играл Элвиса Пресли в фильме «Форрест Гамп» (1994), а Килмер выступил в образе короля рок-н-ролла фильме «Настоящая любовь» (1993).

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В третьем фильме тетралогии о Бэтмене Вэл Килмер пошел на рискованный шаг, согласившись заменить устоявшегося в этой роли Майкла Китона. Фанаты Тёмного рыцаря не знали как реагировать на происходящее, но премьера расставила все по своим местам. На смену мраку должен прийти свет — такова была философия Джоэля Шумахера, превратившего «готический» детектив в некое подобие грандиозного парка развлечений со звездами первой величины (Томми Ли Джонс, Джим Керри, Николь Кидман, Крис О'Доннелл и другие). «Светлым» стал и сам Бэтмен — блондин Килмер и его фирменная улыбка добавили мрачному герою харизмы, но лишили загадочности. В контексте шумахеровской буффонады это было вполне правильным решением.

Филипп II Македонский, «Александр» (Alexander, 2004)

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Для роли царя Филиппа II Килмер набрал больше 20 килограммов веса. Ежедневно он проводил час в руках гримеров, которые «старили» его и накладывали шрам на лицо. Гримеры старались сделать лицо артиста похожим на исторический облик Филиппа, известный по древним изображениям и реконструкции черепа, а сам Килмер часами сидел в архивах и библиотеках, чтобы его герой выглядел максимально натурально.

Подробнее о карьере и тяжелых периодах в жизни Вэла Килмера — в материале «ВМ».