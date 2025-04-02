Совершенно секретно: семь самых ярких ролей Вэла Килмера
2 апреля стало известно о смерти от пневмонии известного голливудского актера Вэла Килмера. За свою карьеру он сыграл около сотни ролей в кино. «Вечерняя Москва»составила подборку его самых ярких актерских работ.
Ник Риверс, «Совершенно секретно!» (Top Secret!, 1984)
Восточная Германия времен то ли «холодной войны», то ли Третьего рейха, замышляет коварный план по уничтожению кораблей НАТО, для чего похищает ученого Поля Фламонда и заставляет его сотворить мину «Поларис». Прикрытием для преступных замыслов немцев служит международный фестиваль, на который приглашены артисты из разных стран мира. США представляет модный серф-рок певец Ник Риверс, который в первый же день он знакомится с участницей подпольного сопротивления Хиллари — дочерью доктора Фламонда.
Пародия на популярные в 1980-е годы шпионские триллеры и экзотические мелодрамы многих поставила в тупик из-за своей «идеологической диверсионности» — представители немецких властей выглядят в фильме как фашистские оккупанты, якобы борющиеся с подпольным движением во Франции. Дебютанту Килмеру, блестяще исполнившему все вокальные партии, картина принесла мировую известность.
Мадмартиган, «Уиллоу» (Willow, 1988)
В этой удивительно красивой приключенческой сказке Рона Ховарда Килмер исполнил роль мошенника, но при этом искусного и доблестного воина Мадмартигана, который помогает главному герою доставить чудесную девочку Элору к родителям. Снятый задолго до «Властелина колец» и совершенных компьютерных технологий, сегодня «Уиллоу» все так же вызывает интерес и поражает воображение. Удивительно, но в 1988 году главной «приманкой» для зрителей был не фэнтезийный сюжет, а именно 29-летний Килмер, незадолго до этого сыгравший в мегауспешном фильме «Лучший стрелок». На съемках актер познакомился со своей будущей женой Джоан Уэйли.
Джек Эндрюс, «Убей меня снова» (Kill Me Again, 1989)
Молодая красавица Фэй Форрестер (Джоан Уэйли-Килмер) помогает своему любовнику Винсу (Майкл Мэдсен) совершить дерзкое ограбление двух членов мафии и забрать у них чемоданчик с огромной суммой денег. Парочка отправляется в автомобильное путешествие подальше от места происшествия. «Вырубив» Винса, Фэй обращается за помощью к частному детективу Джеку и просит его сымитировать ее смерть.
Попав под власть чар Фэй, Джек соглашается, и как по нотам разыгрывает «иллюзию убийства». После того, как девушка исчезает, полиция, мафия и Винс начинают охотиться за Джеком, чтобы выяснить, где деньги и… «труп» Фэй. В 1989 году фильм получил гран-при Кинофестиваля детективного кино в Коньяке (Франция) и приобрел статус культового. Во многом этому способствовала искренняя манера игры Килмера, получившего возможность сниматься вместе с супругой.
Джим Моррисон, «Дорз» (The Doors, 1991)
Впечатляющий набор эпизодов из биографии Джима Моррисона и одна из самых насыщенных ролей Килмера. Несмотря на то, что Оливер Стоун серьёзно исказил историю The Doors и занимался откровенным мифотворчеством, картина стала одним из главных фильмов о рок-музыке. В стремлении максимально слиться со своим персонажем, на площадке и вне нее Вэл просил называть себя Джимом. Как и в «Совершенно секретно!» он сам исполнил все песни, причем так, что бывшие участники группы иногда не могли отличить его исполнение от оригинальной записи. Однажды Килмер до такой степени вжился в роль, что прыгнул со сцены и сломал себе руку. В 1992 году за эту работу он был номинирован на премию MTV Movie Awards в категории «Лучший актер».
Крис Шихерлис, «Схватка» (Heat, 1995)
По данным на 2013 год, ремейк телевизионного фильма «Сделано в Лос-Анджелесе» занимает 119-е место в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb. В картине рассказывается о противостоянии банды Нила Макколи (Роберт Де Ниро), в которую входят Крис Шихерлис, Майкл Черитто (Том Сайзмор) и Трехо (Дэнни Трехо), и бескомпромиссного полицейского Винсента Ханны (Аль Пачино). По иронии судьбы Килмер играет роль, которую первоначально исполнил Питер Добсон в «Сделано в Лос-Анджелесе». Тот же Добсон играл Элвиса Пресли в фильме «Форрест Гамп» (1994), а Килмер выступил в образе короля рок-н-ролла фильме «Настоящая любовь» (1993).
Бэтмен/Брюс Уэйн, «Бэтмен навсегда» (Batman Forever, 1995)
В третьем фильме тетралогии о Бэтмене Вэл Килмер пошел на рискованный шаг, согласившись заменить устоявшегося в этой роли Майкла Китона. Фанаты Тёмного рыцаря не знали как реагировать на происходящее, но премьера расставила все по своим местам. На смену мраку должен прийти свет — такова была философия Джоэля Шумахера, превратившего «готический» детектив в некое подобие грандиозного парка развлечений со звездами первой величины (Томми Ли Джонс, Джим Керри, Николь Кидман, Крис О'Доннелл и другие). «Светлым» стал и сам Бэтмен — блондин Килмер и его фирменная улыбка добавили мрачному герою харизмы, но лишили загадочности. В контексте шумахеровской буффонады это было вполне правильным решением.
Филипп II Македонский, «Александр» (Alexander, 2004)
Для роли царя Филиппа II Килмер набрал больше 20 килограммов веса. Ежедневно он проводил час в руках гримеров, которые «старили» его и накладывали шрам на лицо. Гримеры старались сделать лицо артиста похожим на исторический облик Филиппа, известный по древним изображениям и реконструкции черепа, а сам Килмер часами сидел в архивах и библиотеках, чтобы его герой выглядел максимально натурально.
Подробнее о карьере и тяжелых периодах в жизни Вэла Килмера — в материале «ВМ».