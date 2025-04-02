Невеста Лепса назвала самого гениального актера «русского Голливуда»

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса — Аврора Киба – назвала Дмитрия Нагиева «самым гениальным актером русского Голливуда». Своим мнением 18-летняя девушка поделилась с «Газетой.Ru» на светской премьере нового сериала KION «Актерище».

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«Я обожаю Дмитрия Нагиева и считаю его самым гениальным актером нашего русского Голливуда. Он очень харизматичный», — сообщила Киба.

Невеста Лепса также призналась, что среди других российских сериалов ей нравится драма Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли.

«Один из самых классных сериалов, который я посмотрела за последнее время, — это "Жизнь по вызову". Конечно, сколько у него фанатов! Лизу Моряк обожаю», — поделилась девушка.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.