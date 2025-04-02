Что известно об уголовном деле, которое завели против Ван Дамма

В Румынии актера Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми — в том числе несовершеннолетними. Предполагается, что около 10 лет назад звезда «Кровавого спорта» имел интимную связь с пятью несовершеннолетними девушками, состоявшими в секс-рабстве. «Газета.Ru» — о том, что еще известно о деле Ван Дамма на данный момент.

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В чем конкретно обвиняют Ван Дамма?

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела, касающегося секс-торговли несовершеннолетними. Согласно изданию Libertatea, жалоба против 64-летней голливудской звезды была подана девушкой из Румынии, которая утверждает, что стала его жертвой более 10 лет назад.

«Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в пользовании сексуальными услугами одновременно пяти румынских девушек, находившихся в уязвимом состоянии», — сообщил адвокат пострадавшей Адриан Кукулис.

Как рассказала предполагаемая жертва, которой сейчас 26 лет, инцидент произошел во французских Каннах, когда она была несовершеннолетней. Тогда ее и еще четырех девушек якобы «отдали актеру», при этом все присутствовавшие знали, что речь идет о сексуальной эксплуатации.

Обвинение против Ван Дамма было выдвинуто в рамках масштабного расследования преступлений румынского предпринимателя и владельца модельного агентства Мореля Боля — его называют «самопровозглашенным гуру», причастным к созданию сети торговли людьми. Предполагается, что именно Боля предоставил актеру девушек в Каннах.

«Уголовное дело, которое ведется в связи с возможным созданием сети торговли несовершеннолетними под покровительством «гуру» Мореля Боля, раскрывает его связи с кумирами нашего детства. События происходили в Каннах, деяние, в котором обвиняется Ван Дамм, подразумевает использованием им заведомо эксплуатируемых лиц», — добавил адвокат Кукулис.

Согласно источнику, актер проходит обвиняемым по статьям «пользование услугами эксплуатируемого лица», «участие в создании преступного сообщества» и «торговля людьми».

Были у Ван Дамма проблемы с законом ранее?

До недавнего времени Ван Дамм практически полностью избегал публичных скандалов. Исключениями были разве что вождение в нетрезвом виде, странная драка между актером и его телохранителем, а также обвинения во лжи касательно боевого мастерства голливудской звезды.

Предвестником уголовного дела, заведенного 1 апреля, стали обвинения в неподобающем поведении, выдвинутые против него в 2022 году. Бельгийская прокуратура тогда инициировала расследование по факту жалобы на сексуальное насилие со стороны Ван Дамма. Согласно следствию, инцидент произошел в 2021-м в Брюсселе, пострадавшей оказалась 33-летняя женщина, которая обвинила артиста в агрессивных приставаниях с целью вступления в сексуальные отношения. Сам Ван Дамм это всячески отрицал.

Биография и личная жизнь Жан-Клода Ван Дамма

Жан-Клод Ван Дамм родился 18 октября 1960 года в Бельгии. Он с детства занимался карате и другими видами боевых искусств — уже в 16 лет получил черный пояс и стал чемпионом Европы в составе национальной сборной. Благодаря спортивной карьере позднее попал в кино: в начале 80-х Ван Дамм сдружился с тогда уже известным актером Чаком Норрисом, и тот пригласил его в Голливуд. Прорывным для Жан-Клода проектом стал боевик «Кровавый спорт», за которым последовали другие хиты эпохи кассет — «Киборг», «Кикбоксер», «Универсальный солдат», «Трудная мишень».

Свою актуальность актер потерял примерно в середине нулевых — он продолжал активно сниматься, но многие проекты становились провальными. Участвовал артист и в отечественных лентах: американец, например, сыграл роль в комедии «Ржевский против Наполеона», где его партнерами стали Павел Деревянко, Михаил Галустян и Владимир Зеленский.

Ван Дамм был четырежды женат, у него есть трое детей. До 1992 года он состоял в браке с бодибилдершей Глэдис Португез, которая родила ему сына Кристофера и дочь Бьянку (оба они, кстати, стали актерами). В 1995-м у него родился второй сын — Николас. С середины 90-х артист находится в статусе холостого мужчины, ограничиваясь короткими романами.