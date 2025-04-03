Российский кинокритик Давид Шнейдеров назвал хайпом новость о гонораре Ефремова в 2,5 млн рублей за съемочный день, сообщает tvc.ru.

Эксперт уверен, что отсидевшему в колонии актеру до таких цифр, как «до луны верхом». По словам Шнейдерова, роли, которые играл Ефремов, так не оплачиваются.

Кинокритик предположил, что продюсер хочет поднять шум вокруг возвращения Михаила Ефремова в профессию. Но прежде всего актеру сейчас нужно вернуться домой, поправить свое здоровье.

До этого продюсер Евгений Морозов заявил, что актер Михаил Ефремов будет получать за съемки в кино 2,5 млн рублей в день.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.