Создание культовых кинообразов часто превращается в настоящую пытку для актеров. Время, проведенное в кресле гримера, иногда заставляет звезд задуматься о выходе из проекта.

Джим Керри

Превращение в Гринча оказалось настолько изнурительным (8,5 часов гримирования ежедневно), что Керри едва не покинул проект. Продюсеры привлекли специалиста из ЦРУ, обучавшего агентов выдерживать пытки, чтобы помочь актеру справиться с психологической нагрузкой.

Ребекка Ромейн

Для роли синекожей Мистик в «Людях Икс» актриса приходила на площадку в полночь – чтобы к утру быть готовой к съемкам. Процесс наложения многочисленных накладок и краски изначально занимал девять часов, позже его сократили до семи.

Самый узнаваемый актер массовки Голливуда

Райан Рейнольдс

Роль Дэдпула стоила Рейнольдсу трех часов гримирования лица и семи – для всего тела. Несмотря на изнурительный процесс, актер однажды решился на розыгрыш, сорвав только что нанесенный грим на глазах у шокированных специалистов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Sayd0o.