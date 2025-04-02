Самые мучительные гримерные перевоплощения актеров в истории кино: видео
Создание культовых кинообразов часто превращается в настоящую пытку для актеров. Время, проведенное в кресле гримера, иногда заставляет звезд задуматься о выходе из проекта.
Джим Керри
Превращение в Гринча оказалось настолько изнурительным (8,5 часов гримирования ежедневно), что Керри едва не покинул проект. Продюсеры привлекли специалиста из ЦРУ, обучавшего агентов выдерживать пытки, чтобы помочь актеру справиться с психологической нагрузкой.
Ребекка Ромейн
Для роли синекожей Мистик в «Людях Икс» актриса приходила на площадку в полночь – чтобы к утру быть готовой к съемкам. Процесс наложения многочисленных накладок и краски изначально занимал девять часов, позже его сократили до семи.
Самый узнаваемый актер массовки Голливуда
Райан Рейнольдс
Роль Дэдпула стоила Рейнольдсу трех часов гримирования лица и семи – для всего тела. Несмотря на изнурительный процесс, актер однажды решился на розыгрыш, сорвав только что нанесенный грим на глазах у шокированных специалистов.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Sayd0o.